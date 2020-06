Coronabeleid? Zweden houden van nature al 1,5 meter afstand

Zweden doen het anders, NPO 1.

Terwijl in de meeste Europese landen strenge coronaregels werden ingevoerd, koos Zweden voor een lossere aanpak. Daar bleven de scholen en horeca open. In Zweden doen het anders proberen Thomas Erdbrink en Sander Schimmelpenninck – de laatste heeft een Zweedse vriendin, Lotta – erachter te komen waarom dat beleid voor de Zweden werkt.

Het werd geen wetenschappelijk verhaal over virussen en reproductiefactoren, maar een ongedwongen inkijkje in de Zweedse volksaard. Met al die ruimte zijn Zweden gesteld op hun vrijheid. Ze zijn individualistischer dan de dicht op elkaar wonende Nederlanders.

En volgzamer, vertelt een Zweeds-Nederlands stel. “Ze spreken je aan als je regels overtreedt. Als je je hond niet aanlijnt, of de motor van je auto laat draaien voor een dichte brug.” Een gouden coronacombi: ruimte én mensen die zich aan regels houden.

Erdbrink ontmoet viroloog Anders Tegnell, die het coronabeleid bepaalt en is uitgegroeid tot een nationaal icoon, met zijn hoofd op mokken, shirts en zelfs tattoos. Hij vindt dat je mensen niet moet dwingen, maar moet overtuigen. En dus bestaan er geen coronaboetes.

Pijnlijk voor de makers dat de actualiteit het programma heeft ingehaald, want na een opleving in het aantal besmettingen zei Tegnell vorige week dat Zweden misschien toch strengere regels nodig had gehad.

Toch gelooft Lips ook wat Lotta zegt. Dat het voor een Nederlander moeilijk is om anderhalve meter afstand te houden, maar dat Zweden dat van nature doen. In een sneer naar haar schoonfamilie noemde ze Nederlanders teveel in your face ‘met steeds dat zoenen’. Ook vóór corona zat Lotta daar niet op te wachten. “Je wil niet geconfronteerd worden met geur of speeksel van een ander, Zweden doen dat niet.”

Lips snapt het: de Zweden trekken het liefst in hun eentje de natuur in, wij lopen graag de polonaise.

