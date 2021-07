Corona (en paniek) in Cannes: superster Léa Seydoux test positief

Léa Seydoux. Beeld AFP

Terwijl Seydoux in de tweede festivalweek te zien is vier (!) films, waarvan de drie meedingen naar de Gouden Palm: Wes Andersons The French Dispatch, Arnaud Desplechins Deception, Bruno Dumonts France en The Story of My Wife van de Hongaarse regisseur Ildikó Enyedi. In die laatste film is Seydoux te zien naast Gijs Naber, die woensdag dus alleen over de rode loper moet – als dat feestje tenminste doorgaat.

(Terzijde: Naber kreeg zijn hoofdrol op een bijzondere manier. Hij ontving per mail een verzoek van een Hongaarse filmstudent die een foto van hem had gezien: of hij een regisseur van vuige pornofilms wilde spelen in zijn afstudeerfilm. Naber wilde het eerst niet doen, maar besloot toch toe te happen. Enyedi was een van de mensen die de afstudeerfilms moesten beoordelen. Zijn oog viel op Naber; hij was zo onder de indruk dat hij de Noorse acteur die al was ingehuurd afzegde.)

Geruchten

Er doen inmiddels de wildste coronageruchten de ronde in Cannes: hoewel alle festivalmedewerkers en geaccrediteerden elke 48 uur een coronatest moeten ondergaan, zou het aantal positieve testen hand over hand toenemen. Sterker: er zou een Covid-19-cluster zijn uitgebroken onder de beveiliging. Volgens de ene bron worden alle rode lopers daarom afgelast. Er wordt ook gesuggereerd dat het festival eerder wordt beëindigd.

De festivalleiding liet aanvankelijk weten dat er helemaal geen coronabesmettingen zijn in Cannes, daarna dat er gemiddeld slechts twee tot vijf gevallen per dag zijn – minder dan het landelijke gemiddelde, dat overigens een stuk lager ligt dan het Nederlandse.

De officiële statements kunnen de onrust echter niet wegnemen. In tegendeel; waar rook is, is vuur, zo wordt er geredeneerd. Daarbij komt dat de Franse regering al heeft laten weten dat er vandaag of morgen nieuwe maatregelen worden getroffen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.