Cormac McCarthy is nog in staat tot bedwelmend mooi proza, maar ‘De passagier’ neigt naar het onbegrijpelijke

Cormac McCarthy in 2014.

Zo spectaculair als het bericht dat er in het najaar van 2022, zestien jaar na zijn postapocalyptische meesterwerk The Road (2006), niet één maar twee nieuwe romans van hem zouden verschijnen, was het niet. Maar evengoed: de opwinding onder fans van Cormac McCarthy (1933) was groot toen The New York Times twee maanden geleden met het volgende bericht kwam: ‘Tussen 1968 en 1980 gaf hij zeker tien interviews aan kleine, plaatselijke kranten in Kentucky en het oosten van Tennessee, de regio waar hij destijds woonde.’

Niet dat die vraaggesprekken in dagbladen als The Lexington Herald-Leader en The Kingsport Times-News die twee academici uit digitale archieven hadden gevist nou zoveel opmerkelijks opleverden. Zo gaf hij beginnende schrijvers mee: ‘Een praktisch advies zou geloof ik zijn om te lezen.’ Maar elk citaat is er nu eenmaal één, als je zo zelden journalisten te woord stond als McCarthy.

In 2005 meende Richard B. Woodward in Vanity Fair nog dat de schrijver dat zelfs ‘maar één keer eerder in zijn leven’ had gedaan, toen hij in 1992 Woodward zelf sprak voor The New York Times. En de publicitaire optredens waren ook daarna ongeveer even schaars als de biografische informatie die eruit te destilleren viel.

Armlastig bestaan

Een aantal zaken was bekend. Dat hij werd geboren in Providence, Rhode Island en opgroeide in Knoxville, Tennessee als zoon van een gegoede bourgeoisadvocaat. (‘We werden als rijk beschouwd omdat alle mensen om ons heen in hutjes van een à twee kamers woonden.’) Dat hij tot twee keer toe vroegtijdig een studie aan de Universiteit van Tennessee afbrak en tussendoor, tijdens vier dienstjaren bij de luchtmacht, pas het lezen ontdekte.

Of dat hij ten tijde van het schrijven van vroege romans als The Orchard Keeper (1965, zijn debuut), Child of God (1975) en Suttree (1979) een ronduit armlastig zwerfbestaan leidde in motels, nauwelijks verbouwde schuren en andere bouwvallen in New Orleans, Knoxville en El Paso, en zich over zijn werk ook toen al in koppig stilzwijgend hulde.

“We wasten ons in het meer,” vertelde zijn tweede (ex-)vrouw, de Britse Annie DeLisle in 1992. “Dan belde er iemand die hem 2000 dollar bood om aan de universiteit over zijn boeken te praten, en dan zei hij dat alles wat hij te zeggen had al op die pagina’s stond. Dus dan aten we maar weer bonen, een week lang.”

Gloeilamp van 100 watt

Leuk allemaal. Net als die terugkerende anekdote dat McCarthy altijd een gloeilamp van 100 watt bij zich had, zodat hij zelfs in het goedkoopste onderkomen genoeg licht had om bij te lezen en schrijven. Maar veel wijzer werd je er niet van.

Weinig tot niets kwam je te weten over hoe het gitzwarte, van geweld doortrokken mensbeeld tot stand was gekomen dat sprak uit zijn (anti)western Blood Meridian (1985) of de moordtocht van die nihilistische psychopaat Anton Chigurh in No Country for Old Men (2005). Over het ontstaan van de The Border-trilogie, waarvan het eerste deel, All the Pretty Horses (1992), zijn doorbraak naar een groter publiek betekende. Of over de wortels van zijn wonderbaarlijke stoomtreinstijl, op de een of andere manier kaal en oudtestamentisch weelderig tegelijk.

En het enige echt interessante verhaal over zijn privéleven leek dan weer niets met zijn werk te maken te hebben.

Nadat hem in 1981 de prestigieuze MacArthur Fellowship werd toegekend (ook wel ‘de genieënbeurs’), raakte hij tijdens de jaarlijkse laureatenbijeenkomst steevast in gesprek met bètawetenschappers. Een daarvan, de natuurkundige Murray Gell-Mann, was een van de oprichters van het Sante Fe Institute (SFE), een onderzoeksinstituut annex multidisciplinaire denktank waar filosofen, wis- en natuurkundigen en andere knappe koppen zich buigen over ‘complexe systemen’ en Grote Vragen als ‘Waarom crashen financiële markten?’, ‘Waarom verspreiden virussen zich?’ en ‘Hoe eindigt het leven?’

Kwantummechanica

En, bleek in het deels op die locatie afgenomen Woodward-interview van 1992, McCarthy is daar al jaren kind aan huis. Als officieuze writer-in-residence heeft hij er zijn ouderwetse Olivetti Lettera 32 typemachine staan. Hij is dagelijks aanwezig bij de gezamenlijke lunch en afternoon tea terwijl hij naar verluidt tussendoor met de aanwezige deskundigen met kennis van zaken babbelt over kwantummechanica, de filosofie van de wiskunde en het jachtgedrag van de woestijnbuizerd.

Intrigerend. Misschien wel des te meer omdat daar in zijn romans, zoals de interviewer terecht opmerkte (‘De meeste van zijn personages kunnen nauwelijks lezen’), bar weinig van was terug te zien.



Tot nu. Want het heeft er alle schijn van dat zijn nieuwe romans (De passagier verschijnt deze week, het compactere Stella Maris volgt op 6 december) een SFE-tweeluik gaan vormen.

Of dat goed nieuws is, is een tweede.

De passagier speelt grotendeels in New Orleans en aan de Golfkust anno 1980, en begint als een heuse thriller. (Althans, na twee epiloogscènes waarin een dode vrouw in een sneeuwlandschap tussen ‘winterbomen’ hangt en een naamloze vertelster in Chicago raadselgesprekken voert met ‘Het Softenonkind’, waarover later meer.)

Bobby Western, kortweg Western, is namelijk een van de bergingsduikers van een neergestort vliegtuig met negen opgezwollen lijken erin, maar géén zwarte doos. Hij wordt daarover ondervraagd door schimmige (FBI-?)types, die hem vertellen dat er nog een tiende persoon op de vluchtlijst stond en hem duidelijk als een verdachte beschouwen (maar waarvan?). En wanneer zijn collega Oiler vervolgens dood wordt aangetroffen en hijzelf op de vlucht slaat, lijkt alles in stelling gebracht voor een suspensevol verhaal vol al dan niet gerechtvaardigde paranoia.

Softenonkind

Geleidelijk komen we, in afwachting daarvan, meer te weten over Westerns verleden. Over zijn vader, die als natuurkundige nog met Robert Oppenheimer werkte aan het ontwikkelen van de atoombom; over zijn tijd als Formule 2-coureur in Europa; en bovenal over zijn oudere zus Alicia. Een briljante wiskundige voor wie hij wederzijdse romantische gevoelens koesterde (‘Ze hadden gewoon openlijk iets met elkaar’), die aan schizofrene wanen leed en in de jaren zeventig zelfmoord pleegde.

Die vrouw uit de epiloog was dus Alicia, begrijpen we later; dat Softenonkind met zijn ‘vlerken’ was een van haar hallucinaties; en in regelmatig opduikende flashbacks voert ze daar lange dialogen mee.

‘Het Kind’, een nogal pesterig gnoompje, onderhoudt haar over haar (familie)geschiedenis en tal van wiskundige, natuurwetenschappelijke en filosofische kwesties. Terwijl ook Western, op de vlucht en wel, met vrienden, kennissen en zelfs toevallige passanten uitgebreid discussieert over, pakweg, morele en theologische vraagstukken rondom zelfdoding, de moord op JFK of de natuurkundige theorieën van Nobelprijswinnaar Steven Weinberg. Dat levert zinnen op als: ‘Je zou geen lepton met tegenovergestelde lading ten opzichte van het w-deeltje zien, want dan zou het geen w-deeltje zijn. Het zou een z-deeltje zijn.’ Logisch, nietwaar?

Genialiteit of gekte

Best jammer: het hele verdwenen-passagiersmysterie verdwijnt ondertussen volledig uit beeld. Alsof de schrijver er domweg zijn interesse in verloor.

Dat McCarthy nog altijd in staat is tot intense sfeerschetsen en bedwelmend mooi proza, lijdt geen twijfel. (‘De storm trok over en koud en zwaar lag daar de donkere zee. In de koele metalige wateren de uitgehamerde vormen van grote vissen. In de golven de weerspiegeling van een gesmolten bolide, voortjagend over het uitspansel als een brandende trein.’) En in het SFE zal bij zijn wetenschappelijke uiteenzettingen ongetwijfeld instemmend worden geknikt.

Maar een coherent geheel kun je De passagier nauwelijks noemen. En in een roman die onder veel meer de grens tussen genialiteit en gekte verkent, is ook die tussen erudiet en onbegrijpelijk een behoorlijk dunne. Benieuwd of dat straks anders is in Stella Maris, waarin Alicia’s gesprekken met haar psychiater centraal schijnen te staan.

DE PASSAGIER Cormac McCarthy

Vertaald door Arjaan en Thijs van Nimwegen

De Arbeiderspers, €26,99

429 blz.