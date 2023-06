Cormac McCarthy (1933-2023) schreef met complete toewijding bikkelharde antiwesterns

Cormac McCarthy in 2014. Beeld Beowulf Sheehan

‘Er bestaat niet zoiets als een leven zonder bloedvergieten,’ zei hij in een van zijn zeer schaarse interviews, in 1992 in The New York Times. ‘Volgens mij is de notie dat de mens op de een of andere manier beter kan worden, dat iedereen in harmonie zou kunnen samenleven, een heel gevaarlijke.’

Voor hij afgelopen dinsdag op 89-jarige leeftijd een vredige natuurlijke dood stierf, groeide Cormac McCarthy dankzij moderne klassiekers als zijn The Border Trilogy, No Country For Old Men (2005) en The Road (2006), de laatste twee beide fraai verfilmd, uit tot een van Amerika’s meest bewierookte schrijvers.

Hoe hij tot het inktzwarte mensbeeld kwam waarvan al zijn twaalf romans zijn doortrokken, is één van de vele raadsels die leven en werk van de over beide zwijgzame auteur omgeven.

Complete toewijding

McCarthy, als Charles Joseph geboren, groeide op in Knoxville, Tennessee als zoon van een relatief gegoede bourgeoisadvocaat, in een milieu waarin hij zich nooit echt thuis voelde. Twee studies aan de University of Texas brak hij vroegtijdig af, om pas in de vier jaar dat hij tussentijds in de luchtmacht diende de literatuur te ontdekken.

Toen hij eenmaal zelf begon te schrijven (zijn debuut The Orchard Keeper verscheen in 1965) was zijn toewijding compleet. Een toewijding die bij gebrek aan commercieel succes aanvankelijk tot een armlastig zwerfbestaan in motels, amper verbouwde schuren en andere bouwvallen leidde, al werd ook zijn vroege werk gunstig besproken en door collega’s bewonderd.

Zo noemde Harold Bloom Blood Meridian, zijn bikkelharde antiwestern rond een bende scalpjagers in 19de-eeuws Texas en Mexico (1985), ‘de ultieme dramatisering van geweld’. Vier jaar daarvoor prees Saul Bellow zijn overrompelende stijl, zijn ‘life-giving and death-dealing sentences’.

Briljante trilogie

Bijna religieus toegewijde fans had en behield McCarthy altijd. Het grotere publiek omarmde hem vanaf All the Pretty Horses (1992), het eerste deel van zijn briljante trilogie over twee jonge cowboys en de verdwijnende wereld van het Oude Westen, waartoe ook The Crossing (1994) en Cities of the Plain (1998) behoren. Zijn aanvankelijk bloemrijke, Faulkneriaanse proza was inmiddels veel kaler en uitgebeender, al bleef er ruimte voor uitbarstingen van oudtestamentisch taalvuurwerk.

Begin 2022, na een stilte van vijftien jaar, verraste de tachtiger nog met De passagier en Stella Maris, een tweeluik rond een hyperintelligente, incestueus verstrengelde broer en zus, waarin hij zijn fascinatie voor exacte wetenschappen botvierde. Een ambitieuze dubbelzwanenzang, die helaas vooral in negatieve zin onnavolgbaar bleek.

The Road (2006), verslag van de helletocht van een vader en zoon door een post-apocalyptische wereld, bleef zo zijn laatste en misschien wel somberste meesterwerk.

Hoewel. Tegen Oprah Winfrey zei hij destijds te hopen dat mensen na het lezen ervan de dingen en elkaar meer op waarde gingen schatten. ‘Het leven is verdomde mooi,’ aldus zijn onkarakteristiek optimistische conclusie, ‘zelfs al ziet het er slecht uit. We zouden dankbaar moeten zijn.’