Coppelia: de oppervlakkigheid van dit verhaal stoort meer in een film dan in een balletvoorstelling

Still uit ‘Coppelia’, met Michaela DePrince van Het Nationale Ballet als Zwaantje.

Coppelia is een verfilming van de gelijknamige voorstelling van Het Nationale Ballet van Ted Brandsen. Hij maakte in 2016 de moderne bewerking van het klassieke negentiende-eeuwse ballet, dat weer gebaseerd was op het verhaal Der Sandman van de Duitse schrijver E.T.A. Hoffmann.

In deze moderne versie is Dokter Coppelius (Vito Mazzeo) geen speelgoedmaker maar een plastisch chirurg, die een perfecte creatie, Coppelia, heeft gemaakt. Het verhaal gaat over de maakbaarheid van schoonheid, dus in de moderne versie zijn op het dorpsplein een sapbar en een sportschool te vinden.

In deze familiefilm speelt Michaela DePrince van Het Nationale Ballet Zwaantje, een jonge vrouw die toekijkt hoe iedereen in haar dorp in de ban raakt van Coppelius’ beloftes van ultieme schoonheid. Hij verandert de dorpelingen een voor een in (slecht geanimeerde) avatars en oogst daarbij hun persoonlijkheidstrekken, die hij gebruikt om Coppelia leven in te blazen.

Door de mix van liveaction en animatie is Coppelia niet zomaar een gefilmde voorstelling. Toch staat de choreografie van Brandsen centraal in deze film. Coppelia maakt namelijk uitsluitend gebruik van lichaamsbewegingen om het verhaal over te brengen.

De narratieve eenvoud en het afgezaagde sociale commentaar op de technologische samenleving leent zich goed voor een kinderfilm. Toch voegt de film niet genoeg toe aan de voorstelling om zijn bestaan echt te rechtvaardigen. De oppervlakkigheid van dit verhaal stoort meer in een film dan in een live voorstelling. Bovendien is de animatie lachwekkend slecht, wat afbreuk doet aan de magische sfeer die de film probeert te creëren.