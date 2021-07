Conservator Eye treedt toe tot Oscarorganisatie: ‘Ik moet het nog een plek geven’

Giovanna Fossati.

Donderdagavond kreeg Fossati het nieuws te horen. “Het is geweldig hoeveel reacties ik krijg,” zegt ze. “Ik moet het nog een beetje een plek geven.” Ze moet de komende tijd uitvinden wat er allemaal mogelijk is als lid van het prestigieuze filmgenootschap, afgezien van films kijken en stemmen.

Fossati hoopt vanuit haar lidmaatschap het bewustzijn over internationale filmconservering te vergroten. “Niet alleen van de grote titels, maar alle films,” zegt ze. “Vanuit mijn functie als hoogleraar bij de UvA ben ik bezig met filmerfgoed op een globale manier. Dus niet alleen films uit Hollywood en Europese klassiekers, maar ook films uit de rest van de wereld, inclusief de grote productielanden in bijvoorbeeld Afrika of Azië.”

In het Westen zien en weten we maar weinig van die films, zegt Fossati. “Ik denk dat een internationaal orgaan als de Academy een rol moet spelen om te zorgen dat we straks niet alleen nog maar de collectie van Netflix kennen. Internationale samenwerking is hard nodig.”

Internationale samenwerking

Het conserveren van film in het algemeen, en van internationaal filmerfgoed in het bijzonder, moet volgens Fossati de landsgrenzen overstijgen. “Een nationalistische benadering van filmconservering wil ik ter discussie stellen. Zeker nu veel films online beschikbaar zijn. Ik vind het belangrijk om naast online, ook in ons conserveringsbeleid verder te kijken dan het eigen nationale erfgoed.”

De Academy bestaat uit een kleine tienduizend prominenten uit de internationale filmwereld. Wie een Oscar heeft gewonnen, treedt automatisch toe tot de organisatie. Maar met regelmaat worden ook andere prominenten uit de filmindustrie gevraagd lid te worden. De leden bepalen onder meer wie de jaarlijkse filmprijzen winnen. Fossati is niet het enige Nederlandse lid van de Academy. Onder andere regisseurs Paul Verhoeven en Petra Lataster en stuntman Willem de Beukelaer zijn ook lid.

Fossati werd in 2009 benoemd tot hoofdconservator van Eye Filmmuseum, dat dit jaar haar 75-jarige bestaan viert. Ze is sinds 2013 hoogleraar aan de UvA.