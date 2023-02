Concertrecensie: Violist Tjeknavorian leek onaangedaan zijn solorol te vertolken

Vioolsolist Emmanuel Tjeknavorian werd begeleid door het Orchestra Filarmonica della Scala o.l.v. Riccardo Chailly. Beeld Renske Vrolijk

Vioolsolist Emmanuel Tjeknavorian ging na gedane arbeid door de ene artiestendeur weg en kwam door de andere weer het podium op. Deze verrassingstruc was nodig omdat hij zo dicht mogelijk bij de harp wilde uitkomen voor zijn toegift: de Méditation uit Massenets opera Thaïs. Zeer sympathiek, samen een extraatje weggeven.

Even tevoren had Tjeknavorian het Eerste vioolconcert van Prokofjev gespeeld, begeleid door het Orchestra Filarmonica della Scala. Twee heel verschillende componisten, Massenet en Prokofjev, maar wel allebei gebaat bij gepassioneerd spel. En dat kwam er niet echt van bij deze violist, die in 2017 als Rising Star met een recital in het Concertgebouw debuteerde.

Alles zit erop en eraan bij de jonge Wener, maar onaangedaan leek hij zijn solorol te vertolken. Twee voeten stevig op het podium van de Grote Zaal geplant, nauwelijks een beweging die verried dat hij Prokofjevs betoverende concert in zijn lijf voelde: stoïcijns verrichtte Tjeknavorian trapezewerk op vier snaren, zonder dat er sprake was van enige magie.

Strakke teugels

Nog een ander nummer van Prokofjev sierde het programma, de Eerste symfonie, de ‘Klassieke’, een eerbetoon aan Haydn. Alsof de duvel ze op de hielen zat, speelden de orkestleden uit Milaan onder leiding van hun chef-dirigent Riccardo Chailly. De combi trok een sprint, en nam alleen in het larghetto wat ruimte om op adem te komen, ingeleid door bloedmooie paukenslagen.

Zodra Chailly op de bok stond zwol het welkomstapplaus aan – hij is op vertrouwd terrein als conductor emeritus van het Concertgebouworkest. In Tsjaikovski’s Zesde symfonie hield hij de teugels strak en zochten we tevergeefs naar een warmbloedig, flexibel geluid. ‘Pathétique’ is de ondertitel van het stuk, maar dat nam hij niet zo nauw. Over precies een maand staat Chailly voor het Concertgebouworkest, dat geeft ongetwijfeld weer een heel ander beeld.