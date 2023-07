Concertrecensie: Abel Selaocoe trekt alles uit de kast en weet precies hoe hij een zaal bespeelt

Opeens was ie overal, Abel Selaocoe, geboren en getogen in Zuid-Afrika, en door zijn oudere broer aangemoedigd om de muziek vooral serieus te nemen. Beeld Govert Driessen

“Hi, how are you today?” Meteen nadat Abel Selaocoe met zijn cello het podium betreedt, maakt hij contact met zijn publiek. Hij had al even gezwaaid toen hij de artiestentrap afkwam. Vervolgens nodigt de musicus iedereen uit tot een stemoefening, het concert gaan we immers samen beleven. Dus leert de zaal een paar woorden uit Sebokeng, de township bij Johannesburg waar Selaocoe opgroeide.

Opeens was ie overal, Abel Selaocoe, geboren en getogen in Zuid-Afrika, en door zijn oudere broer aangemoedigd om de muziek vooral serieus te nemen. Dat deed hij: hij voltooide zijn studie in Manchester, en is nu wereldwijd aan zet. Onlangs leverde hij een celloconcert af, Four Spirits, geïnspireerd op zijn geboortegrond.

Fantastische stem

Een celloconcert ja, maar dan niet een in de ouderwetse zin van het woord. Selaocoe gebruikt zijn instrument virtuoos als speeltje, begeleidt zichzelf terwijl hij met een fantastische stem in alle registers zingt, spreekt, keelklanken maakt en met zijn tong klikt. Alles in zijn moedertaal, en samen met de philharmonie zuidnederland onder chef-dirigent Duncan Ward.

Tijdens de Nederlandse première van zijn stuk in Amsterdam staat Selaocoe geregeld op, en nodigt hij het orkest uit tot meezingen en af en toe tot een percussieve muzikale interventie. Met deze man haal je een entertainer pur sang in huis, die gepassioneerd een zaal bespeelt, en heel goed snapt hoe dat het beste werkt.

Extreem sfeervol

De Engelsman Ward kan dat ook, op een heel andere manier. In de liefdesscène uit Roméo et Juliette van Berlioz tovert hij met warmte en licht. Geniaal zijn ook de Symphonic Dances uit Bernsteins West Side Story; uiteraard de muziek zelf, maar ook de ritmiek en de swing komen bij de philharmonie zuidnederland extreem sfeervol voor het voetlicht.