Concerto Köln liet Das Rheingold klinken zoals Wagner het had bedoeld

Das Rheingold in Het Concertgebouw: alle zangers verdienden negens en tienen. Beeld Eduardus Lee

Het begon als een halve grap tijdens een diner. Het eindigde zaterdag met een concert dat als een van de hoogtepunten in de geschiedenis van de NTR ZaterdagMatinee mag worden beschouwd. En gezien de rijke historie van de mooiste concertserie ter wereld, is dat niet iets om om lichtzinnig over te denken.

De grap was van de dirigent Kent Nagano. Vijf jaar terug kreeg hij de vraag van een orkestlid of hij niet eens een keer iets uit zijn eigen repertoire met Concerto Köln wilde uitvoeren. Nagano zei: “Bedoel je Wagner?” De dirigent was in die tijd net bezig met een Ring in München.

Het ensemble Concerto Köln, gespecialiseerd in muziek uit de eeuw van Bach, dat een grote sprong in de tijd zou maken? Lachen. Toch gebeurde het. In nauwe samenwerking met een team van musicologen en andere specialisten werkten ze bijna vijf jaar aan het eerste deel uit de Ring, Das Rheingold.

Het resultaat kwam zaterdag tot klinken en dat resultaat was sensationeel en letterlijk ongehoord, een paradigmawisseling in de uitvoeringspraktijk van Wagner. Das Rheingold op darmsnaren en houten fluiten klonk veel zachter dan gebruikelijk, maar ook veel gedetailleerder, transparanter en kleurrijker dan ooit. De zangers hoefden niets meer te forceren, maar konden werkelijk de tekst het drama laten dragen. Was dit dan hoe Wagner het had bedoeld? Concerto Kölns antwoord was ten volle overtuigend.

Dat gold dus ook voor de zangers, die allen op zijn minst een negen verdienden; Derek Welton als Wotan, Thomas Mohr als Loge, Gerhild Romberger als Erda, Daniel Schmutzhard als Alberich, Tijl Faveyts als Fasolt waren de tienen. Intrigerend was ook de manier waarop ze Wagner lieten preluderen op Schönbergs Sprechgesang – zo werd opera echt theater, aangestuurd door het woord.

Deze historische Matinee is terug te horen via nporadio4.nl/concerten.