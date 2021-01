Concertgebouworkest treedt dagelijks op zodra de avondklok slaat

Het orkest speelt elke dag dat de avondklok van kracht is, via Instagram Live. Beeld Peter Tollenaar

“De avondklok is zo ingrijpend voor iedereen, dat is iets waar je elke dag mee geconfronteerd wordt in de komende periode,” zegt woordvoerder Michiel Jongejan. “Daarom leek het ons een goed idee om met een klein, sympathiek gebaar mensen toch steun te bieden. Muziek kan troost, focus, rust en energie bieden.”

Tot en met 9 februari – “en langer, als dat nodig is” – geeft het orkest dagelijks om precies 21.00 uur een virtueel miniconcert, via een Instagram Live-uitzending. Volledig live is het niet, want ook de musici moeten zich aan de overheidsmaatregelen houden en op tijd weer thuis zijn. Zaterdag begint het eerste kamerconcert: het eerste deel van het septet van Ludwig von Beethoven zal ten gehore worden gebracht – een immer geliefde componist bij het publiek, en aansluitend op het ‘Beethovenjaar’ 2020.

Improviseren

Nu de pandemie al zo’n tien maanden duurt, hebben de orkestleden flink moeten improviseren. “Ik hoor van veel van hen dat ze het missen om voor live publiek te spelen.” De musici spelen nu voor de camera. “Dat is best ingewikkeld, als je interactie met het publiek gewend bent, zoals applaus of zelfs een zucht van het publiek.”

“Maar het fijne van de sector waarin we werken, is dat het bij uitstek een creatieve sector is,” zegt Jongejan. Sociale media zorgenvoor een nieuwe dimensie: de cameraregistraties kunnen op veel belangstelling rekenen. “Het raakt de juiste snaar.”