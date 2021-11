Concertgebouw moet mensen afbellen om coronaregels: last in, first out

Het was de laatste tijd juist weer drukker geworden bij het Concertgebouw. Beeld ANP

En het ging in het Concertgebouw juist zo goed na de verschrikkelijke periode met de coronaconcerten. De zaal begon weer goed gevuld te worden, waardoor ook die jammerlijke galm was verdwenen, het publiek was duidelijk opgetogen dat het weer naar live-uitvoeringen kon en de musici voelden als vanouds weer de emotionele respons van veel mensen in de zaal. Maar toen kwam de persconferentie van 12 november.

Gevolg: er mochten van het ene op het andere moment nog maar 1250 mensen in de zaal zitten en dat terwijl er net concerten aan zat te komen die goed waren voor een uitverkocht huis – zo’n tweeduizend bezette stoelen. De Britse band 10CC, de Carmina Burana, de Negende symfonie van Mahler door het Boedapest Festival Orkest onder Ivan Fischer, de terugkeer van de Portugese meesterpianiste Maria João Pires, het concert van Janine Jansen met Gergjev en van Cecilia Bartoli.

En zo werd het Concertgebouw gedwongen iets te doen wat volkomen tegennatuurlijk was: ze moesten mensen die al een kaartje hadden gekocht, gaan afzeggen.

“Zoiets vraagt een salomonsoordeel,” zegt de woordvoerder van het Concertgebouw. Er is dan ook even mee geworsteld. Eerst is overwogen de goedkoopste kaartjes te laten afvallen, maar dat was unfair. Uiteindelijk kwamen ze uit op last in, first out – de mensen die als laatsten kaartjes hadden besteld, moesten worden teleurgesteld. Ze krijgen een voucher. De mensen worden per e-mail en sms op de hoogte gesteld.

Het is zuur, zeggen ze bij het Concertgebouw. Hebben ze eerst ontzettend hun best gedaan de zaal vol te krijgen, moeten ze opeens mensen gaan afbellen.

Maar er is een troost. Er zijn nog behoorlijk wat concerten waar nog wel kaartjes voor te krijgen zijn. De Hohe Messe van Bach bijvoorbeeld (op 23 november) en Mahlers Vierde symfonie door het Zweeds Radio Symfonieorkest onder Daniel Harding, met bariton Christian Gerhaher (24 november).