Concertfilm Billie Eilish: alsof je kijkt naar een kundig geproduceerde videoclip

Billie Eilish slaagt er niet in visueel veel toe te voegen aan de 16 songs van Happier than Ever.

Een onthullende documentaire en twee albums van hoogstaande kwa­liteit. Het lijkt alsof alles wat Billie ­Eilish aanraakt in goud, of tenminste een stapel Grammy’s verandert. In die zin bevat haar concertfilm Happier than Ever – A Love Letter to Los Angeles een primeur: de film is nergens grensverleggend en zelfs nogal gewoontjes.

Alsof Eilish is neergedaald naar de wereld van gewone stervelingen, is de integrale uitvoering van haar tweede album eigenlijk vrij obligaat. Onmiddellijk toegegeven, de muziek is opnieuw ijzersterk, maar veel meer lovends is er over de 65 minuten die exclusief op streamingservice ­Disney+ te zien zijn, niet melden. Dat komt doordat Eilish er niet in slaagt visueel veel toe te voegen aan de 16 songs van Happier than Ever.

Getekende Billieversie

Omdat de live-uitvoeringen dicht ­tegen de albumversies aan liggen, en publiek om voor de hand liggende redenen ontbreekt in de imposante Hollywood Bowl, zien we niet veel meer dan we al hoorden bij de première van het album. Daarbij komt dat de liveversies in de studio zijn ­nabewerkt, waardoor van spontaniteit nauwelijks sprake meer is.

Blijft over een lange, kundig geproduceerde videoclip waarin – het is immers een Disneyproductie – ook een getekende versie van Eilish verschijnt. Die duikt op op verschillende plekken in de stad die de zangeres (nog altijd pas 19) uitvoerig bedankt voor haar ‘jeugd en persoonlijke groei’.

Schaarse hoogtepunten

Muzikaal maken de nummers waarbij het Los Angeles Philharmonic ­Orchestra wordt ingezet het meest indruk. Hoewel het orkest vooral dienend moet spelen, klinkt Everybody Dies fraai theatraal, zwevend op dezelfde vibe die ook Eilish’ James Bondsong No Time to Die kenschetst.

Ook Goldwing, op het album vrij anoniem gebleven, fleurt op van orkest en kinderkoor. Het zijn schaarse hoogtepunten op een verder op de schaal van Eilish nogal saai document.