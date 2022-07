Concerten uit Concertgebouw dit weekend te volgen op Museumplein

Het Concertgebouw aan het Museumplein in Amsterdam. Beeld ANP

De gratis toegankelijke concerten maken deel uit van de zomerreeks deze en volgende maand in het Concertgebouw. Tijdens de zogenoemde VriendenLoterij ZomerConcerten zijn er meer dan 75 muziekvoorstellingen te zien, variërend van klassiek tot pop en jazz. Het idee erachter is om meer mensen te laten kennismaken met ‘laagdrempelige concerten in een informele sfeer’, aldus het Concertgebouw.

Vrijdagavond om 20.00 uur speelt het Duitse orkest Württembergische Philharmonie Reutlingen muziek van Broadway, onder meer van My Fair Lady, Mamma Mia en Les Miserables. Op zaterdag is pianist Alexandre Kantorow te zien met het Tweede pianoconcert van Liszt en op zondag presenteert acteur Harry Piekema een speciaal concert dat in het teken staat van de iconische filmcomponist John Williams. Op deze avond speelt het Staatsorchester Rheinische Philharmonie muziek van Jurassic Park tot Star Wars en van Neverland tot Indiana Jones.