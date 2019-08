Concerten Domingo afgezegd wegens beschuldiging van seksuele intimidatie

Operazanger Plácido Domingo wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Beeld EPA

De Salzburger Festspiele laten het concert van Domingo 31 august wel doorgaan. Metropolitan Opera van New York wil eerst het onderzoek van de LA Opera afwachten voordat er overgegaan wordt tot eventuele maatregelen. In principe treedt hij volgende maand op in ‘The Met’.

Domingo, die wordt gezien als een van de grootste operazangers aller tijden, wordt door negen vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. De incidenten zouden zich over een tijdspanne van dertig jaar hebben voorgedaan en zijn begonnen in de jaren tachtig.

Domingo spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze “inaccuraat”. In een verklaring aan CNN laat de tenor weten dat hij altijd met wederzijdse instemming heeft gehandeld. Wel zegt de huidige artistiek leider van de Los Angeles Opera dat de tijden zijn veranderd. “Toch is het pijnlijk om te horen dat ik mogelijk iemand van streek heb gemaakt of ongemakkelijk heb laten voelen.”