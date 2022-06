Concert van Spinvis in Carré opnieuw uitgesteld maar er is ook goed nieuws

Erik de Jong alias Spinvis. Beeld Marc Driessen

Op 10 december zou Erik de Jong (61) alias Spinvis optreden in Carré. Dat was een vanwege corona al verplaatst concert, maar nu wordt het nóg verder uitgesteld: naar 25 januari 2024. Lullig voor de fans, vindt ook Spinvis zelf. Hij maakte er een liedje over, Alsof je dan wel kan, waar ook een videoclip bij hoort.

In de clip zien we Spinvis en de leden van zijn band verveeld rondhangen in een kantoorruimte, onderuithangend op een bank, de instrumenten op schoot. In typische Spinvisstijl wordt gezongen: ‘Twiet, twiet, twiet, Ah, het zal wel weer eens niet / Het gaat niet door, daar betaal je dan voor / Retteketet, het wordt verschoven, het wordt verzet.’

Volgens Ferry Roseboom van Spinvis’ platenmaatschappij Excelsior, die het filmpje online zette, mag Alsof je dan wel kan worden opgevat als een excuus aan de fans: “Die jongen heeft ideeën, maakt dingen en komt met zoiets. Heerlijk.”

Nieuw album

Maar 2024 is best een eind weg. Zoals Spinvis zelf zingt: ‘Bestaat Carré dan nog wel?’ Wat is er aan de hand? “Er zit niet veel achter,” zegt Roseboom. “Het heeft allemaal met planning te maken, bij ons, bij Carré. Dit is een tijd van verplaatsen, doorplaatsen, herplaatsen en terugplaatsen. Sorry, maar 24 januari 2024 was gewoon de beste datum voor het concert. Als het goed is, heeft Spinvis dan ook een nieuw album uit.”

De voor juni en juli geplande optredens van Spinvis gaan gewoon door, wordt gemeld aan het eind van de videoclip bij Alsof je dan wel kan.