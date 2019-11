Concert Toppers verplaatst naar Ahoy door EK voetbal

De Toppers: Gerard Joling, René Froger & Jeroen van der Boom. Beeld ANP Kippa

Er worden in mei en juni vier wedstrijden van het toernooi gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Ondanks inspanningen is het de partijen niet gelukt om alternatieve data voor de concerten te vinden. Daarom heeft de organisatie besloten volgend jaar een speciale kerstshow te organiseren in december. Het is de eerste keer sinds 2005 dat het concert niet in mei of juni plaatsvindt.

De Toppers zelf kijken uit naar de kerstshow in Rotterdam. ‘De intimiteit van Rotterdam Ahoy geeft ons de mogelijkheid letterlijk dicht bij de mensen te zijn’, meldt de organisatie.

Het is de tweede keer dat De Toppers een kerstconcert geven. In 2016 werd het 12,5 jarig jubileum van de zanggroep gevierd met een speciale kerstshow.