Componiste Anna Clyne schreef Weathered voor klarinettist Martin Fröst: ‘Hij danst terwijl hij speelt’

Klarinettist Martin Fröst is artist in residence bij het Concertgebouworkest. Beeld Nathan Reinds

Anna Clyne (42) belt vanuit New York, waar de van oorsprong Engelse woont. Voor Martin Fröst ging ze mede in opdracht van het Concertgebouworkest aan het werk. Weathered, een vijfdelig stuk van een klein halfuur, gaat deze week in première in het bijzijn van de componiste. Het is de tweede keer dat Clyne Amsterdam aandoet. De laatste keer was twintig jaar geleden. “Zo kan het leven lopen. Maar ik koester mooie herinneringen aan de grachten, het fietsen en het Van Gogh Museum.”

Hellend vlak

“Ik wilde graag op onderzoek uit en zien hoe ik iets dat aangetast, verweerd is, kon verklanken,” zegt Clyne. “Een verroeste brug, een planeet die opwarmt, een gebroken hart. Dit thema intrigeerde me, en zo ontstond Weathered. Ik maak het tastbare hoorbaar. Je kunt voelen of iets kapot is, en dat gevoel verwerk ik in mijn muziek. Neem een gebroken hart: de klarinet speelt in een laag register, je hoort een somber geluid. Het deel over de opwarmende planeet, Earth, wordt ingeluid door een koperfanfare, om alarm te slaan. We bevinden ons op een hellend vlak. Dat houdt me zeer bezig.”

Ruimte in de muziek

“Ik heb Martin nog niet live ontmoet, alles ging via zoom. Of hij sprak mijn voicemail in met: ‘Hoi! Hier is je klarinettist uit Zweden, met weer een idee voor het stuk.’ En dan kwam hij met iets interessants dat ik naar eigen inzicht kon verwerken. Ik ben zelf cellist en vond het een uitdaging om me met een blazer bezig te houden. Ik hou van ruimte in de muziek, en breng altijd een vocale kwaliteit in. Een instrument moet zingen, een cello kan dat bij uitstek.”

Martin Fröst (52) is dit seizoen artist in residence bij het Concertgebouworkest. Het klassieke repertoire is zijn basis, maar hedendaags werk vindt hij een must, hij stapt graag uit zijn comfortzone. Het rijtje componisten dat voor Fröst in de pen klom, groeit nog steeds gestaag. In 2014 debuteerde hij bij het orkest met een dansperformance, zoals hij ze wel vaker geeft. Met een lenig lijf bespeelde hij niet alleen zijn klarinet, maar pakte hij ook het podium. Clyne kon uitpakken, geen zee gaat Fröst te hoog.

Een ware artiest

“Voordat ik begon met schrijven heb ik veel naar Martins uitvoeringen geluisterd, en ik bekeek performances op YouTube. Hij is buitengewoon fysiek ingesteld, een van de zeldzame musici die hun lichaam kunnen laten spreken via hun instrument. Hij danst, hij is een ware artiest. Wat dacht je van spelen en zingen tegelijk? Ik wist niet wat ik hoorde. Uiteraard heb ik dat gebruikt in mijn stuk voor hem. Zijn lichaam beweegt met de noten mee, hij is een choreograaf.”

“Waar je voor moet waken bij een werk als dit is dat de klarinet voldoende ruimte krijgt. Het instrument mag niet overstemd worden door het orkestapparaat. Dat is ook een beetje afwachten. Ik beschouw het stuk nog niet als af. Tijdens de repetities kan er van alles veranderen, pas dan hoor je echt hoe iets klinkt, met alle musici bij elkaar.”

Spel met kleuren

Clyne heeft zich lange tijd beziggehouden met elektroakoestische muziek, waarin ze laag op laag stapelde. Het op die manier ontdekken van klankkleuren fascineert haar, in haar muziek is gelaagdheid een constante, net als het spel met kleuren.

“In een orkest kun je je eigen instrument uitvinden: door verschillende instrumenten te combineren kan er iets nieuws ontstaan, iets wat je nog niet eerder hebt gehoord. Tijdens het schrijven aan Weathered heb ik een waaier aan kleuren ontdekt, vooral ook omdat ik wist dat deze klarinettist alles aankan.”