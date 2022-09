Componist Mathilde Wantenaar: ‘Je mag in mijn stukken horen wat je wilt. Elk gevoel is legitiem’

Componist Mathilde Wantenaar schreef een vioolconcert voor Simone Lamsma. Beeld Karen van Gilst

De opdracht voor het vioolconcert kwam voor de jonge componist als een welkome verrassing. “Een fantastische kans. Zij speelt schitterend,” zegt Mathilde Wantenaar (1993) over violist Simone Lamsma. De compositie is overigens niet speciaal toegespitst op Lamsma’s spel, maar is organisch ontstaan. “Zij voelt zich aangetrokken tot mijn muziek, dan vertrouw ik ook op mijn intuïtie. Maar ik heb wel veel aan haar gedacht. Ik ben geïnspireerd door wat zij speelt, dus er is zeker sprake van een uitwisseling en wederzijdse inspiratie.”

Wantenaar is op een ander niveau altijd wel bezig met de musici die haar stukken spelen. “Het inspireert mij om te denken aan de musici die mijn muziek gaan uitvoeren. Ik wil muziek schrijven die uitnodigt om te musiceren.” Na maandenlang aan een stuk gewerkt te hebben kan het moeilijk zijn het uit handen te geven, maar de verbinding met de musici maakt dat loslaten ook mooi. “Componeren is voor het grootste deel heel eenzaam. Op het moment dat je jouw compositiebubbel verlaat, nodig je andere mensen uit hun muzikaliteit en interpretatie erin te leggen en het naar een hoger plan te tillen.”

Ook is Wantenaar zich zeer bewust van het publiek. “Een docent zei eens dat je als componist op drie verschillende stoelen moet zitten: op die van de componist, de muzikant en het publiek.” Wantenaars muziek is dan ook niet alleen een uitnodiging aan de musici om hun muzikaliteit te laten vieren, maar ook aan het publiek om hun fantasie op de muziek los te laten. “Ik zie muziek als het vertellen van een abstract verhaal. Je neemt je luisteraars mee door verschillende kleuren, sferen en texturen.” Deze elementen creëren vervolgens een spanningsboog en richting voor de luisteraar. “Het is een deur die je opent, met de uitnodiging om binnen te komen.”

Nieuwe wereld

Zo belooft het nieuwe vioolconcert een avontuur te worden. Het bestaat uit drie delen: een klassieke vorm, elk met een eigen karakter. “Het eerste deel is een spel van licht en donker. Het heeft iets zwoels, maar tegelijkertijd iets dreigends. Het tweede deel is een rustpunt, waarin we helemaal leeglopen. Daar zit een zachtheid en droefheid in. Het laatste deel is speels en onbevangen. Het eindigt vol bravoure, uitbundig en feestelijk.”

Een specifieke emotie heeft Wantenaar met dit stuk niet willen overbrengen aan het publiek, vertelt ze. “Iedereen mag erin horen wat ze willen. Alle gevoelens zijn legitiem.” Wel hoopt ze dat de toehoorders samen een reis doormaken. “Ik vind dat zo schitterend. Dat moment waarop alles samenkomt: de compositie, de musici, het publiek, in een zaal die daar speciaal voor is gebouwd. Daar zitten we dan met z’n allen, klaar om trillende lucht te laten binnenkomen. Dat heeft iets magisch. Als je reist gaat er een nieuwe wereld voor je open; zo is het ook als je de concertzaal binnenstapt.”

NTR ZaterdagMatinee. 24 september, 14.15 uur in Het Concertgebouw.