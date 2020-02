Commotie om nieuw boek Dimitri Verhulst, schrijver annuleert interviews

Dimitri Verhulst won in 2007 de Gouden Uil voor zijn boek De helaasheid der dingen. In 2009 volgde de Libris Literatuur Prijs voor Godverdomse dagen op een godverdomse bol. Beeld ANP Kippa

‘Ik ben naar de kloten gegaan door iets wat ik niet heb gedaan,’ schrijft Dimitri Verhulst in zijn donderdag bij uitgeverij Pluim verschenen boek Onze verslaggever in de leegte. Ongedateerde dagboeken. ‘Door iets waartoe ik niet eens in staat zou zijn om te doen.’

De dagboeken zijn een verslag van zelfvernietiging. Verhulst beschrijft hoe hij zichzelf verdoofde met drank, drugs en seks nadat hij werd beschuldigd van verkrachting door een ex-geliefde in Zweden, waar hij in 2015 woonde. Hij was, schrijft hij, onschuldig maar bang. De angst voor het moment waarop zijn leven zou worden vernietigd leidde tot een eenzame tocht langs kroegen, drugsdealers en lege hotelkamers.

Zweden verzocht om zijn uitlevering en de schrijver werd verhoord. Omdat er geen gegronde aanleiding werd gevonden besloot België niet aan het uitleveringsverzoek te voldoen. In het Vlaamse blad Humo vertelde Verhulst deze week dat de verdachtmaking alleen al voor hem ‘al een doodvonnis op zich was, als ze in de openbaarheid kwam’. “Het is geen pathetiek, ik geloof oprecht dat dat het einde van mijn carrière had kunnen betekenen.”

Terwijl hij in het boek zijn advocaat bedankt ‘dat dit circus uit de klauwen van de persmuskieten is gebleven,’ heeft hij de zaak nu zelf alsnog in de openbaarheid gebracht. In Humo voorvoelt Verhulst al wel de schaduw die dat over hem zal werpen: “Ik besef dat niemand nog naar mij zal kijken zoals hij of zij dat vorige week deed. Ik zal een andere schrijver geworden zijn: voortaan draag ik dit stigma.”

Niet verrast

De publiciteit laaide echter in België zozeer op dat Verhulst nu heeft besloten zich terug te trekken en andere interviews, onder meer met Het Parool, af te zeggen. Websites van kranten pakten in koppen breed uit met Verhulsts verhaal en de zelfmoordgedachten die hij destijds had na de beschuldigingen van de vrouw die hij naar Zweden was gevolgd.

Zijn uitgever Mizzi van der Pluijm zegt niet verrast te zijn door de commotie. “We hebben van tevoren alle scenario’s overwogen. Onze verslaggever in de leegte is het eerste non-fictiewerk van Dimitri Verhulst – een intiem en confronterend eerlijk boek. Iedereen die het leest, zal de pijn begrijpen die hij nu opnieuw moet ondergaan.”

Volgens Verhulst is zijn ex rancuneus en een fantast. Hij had, schrijft hij in zijn boek, overwogen zijn dagboeken uit die periode – ‘logboek van een ondergang’ – in de fik te steken. ‘En anders: een kaft errond, maar dan enkel opdat die kan dienen als deksel op het graf van een tijdperk. Een graf dat ik niet meer bezoeken zal.’ Maar met die kaft heeft Verhulst het deksel juist gelicht.