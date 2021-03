Coming 2 America: fletse kopie met opgewarmde grappen

Beeld AP

Twee jaar geleden was hij daar ineens weer: Eddie Murphy, in Craig Brewers sterke Dolemite is My Name. Nu keert hij, met diezelfde Brewer, terug naar een van de grootste successen van zijn hoogtijdagen. Maar Coming 2 America is zo bezig een feest van herkenning te zijn dat deze opvolger vergeet zijn eigen film te zijn.

Het is ruim drie decennia geleden dat prins Akeem Joffer (Murphy) met zijn bediende en beste vriend Semmi (Arsenio Hall) naar Amerika kwam in John Landis’ komedieklassieker. Nu bulkt er een buikje onder zijn prinselijk gewaad, en in plaats van door drie naakte dienaressen wordt hij, met naast zich zijn vrouw Lisa, wakker gemaakt door zijn drie krijgsvaardige dochters.

Maar drie dochters betekent in het traditionele Zamunda ook: geen troonopvolger. Uiteraard zal Akeem, die aan het begin van de film de kroon overneemt van zijn stervende vader, inzien dat dat anders kan, maar dat betekent niet dat de vrouwen een rol van betekenis spelen in de film.

De film focust zich op de klunzende ‘bastaardzoon’ die Akeem dertig jaar eerder in Queens blijkt te hebben verwekt. De flashback die onthult hoe dat is gebeurd (met een digitaal verjongde Hall en Murphy) is op z’n zachts gezegd ongemakkelijk en het startpunt van een film die krampachtig probeert de charme van de eerste film te benaderen.

Maar hoe fel de kleuren ook afspatten van het Afrikaanse koninkrijk waar de film zich, op een obligaat tripje naar Amerika na, afspeelt (de kostuums van Ruth E. Carter verdienen alle lof), Coming 2 America wordt nooit meer dan een fletse kopie van zijn voorganger. Een parade van opnieuw opgewarmde grappen en personages, zonder de frisse, humoristische blik op Amerika die de eerste film zo’n succes maakte.