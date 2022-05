Comedian Merijn Scholten over zijn populaire typetjes: ‘Mensen denken soms dat ik heel veel dingen ontzettend kut vind’

Merijn Scholten: 'Ik werd al benaderd door een hip onderbroekenmerk, maar de verleiding om daarop in te gaan is niet heel groot.' Beeld Sophie Saddington

Merijn Scholten is druk met de voorbereidingen voor zijn eerste solovoorstelling, die eerst Solo heette, maar nu omgedoopt is tot Team Solo, en wordt geregisseerd door collega Micha Wertheim, die hem eerder al eens ‘de grappigste man op Instagram’ noemde.

Tot een paar jaar geleden stond Scholten samen met Thomas Gast op het podium met De Partizanen, waarmee het duo meerdere cabaretprijzen won. Hij kijkt uit naar alleen optreden, al vindt hij het wel spannend: “De Partizanen was af. Je kunt dan redenen zoeken om door te blijven gaan, of je slaat een andere weg in. Ik had zin in dat laatste.”

Kaarten voor de try-outs waren snel uitverkocht. “Ik stond tijdens corona ’s zomers wel in Toomler, maar veel heb ik niet opgetreden. Ik ben dankbaar dat de zalen nu weer vol zitten, het is een heel bijzonder gevoel. Het gaat mij niet om het applaus, maar om het feit dat ik mijn verhalen en grappen met mensen live in een zaal kan delen. In het theater staan is een meer diepgaande ervaring dan iets maken waar mensen op hun telefoon naar kijken.”

Niet dat hij dat iets lagers vindt, haast hij zich te zeggen: “Ik neem het opnemen van de filmpjes ook heel serieus en doe het met volle concentratie.”

Twee jaar geleden wist u sociale media te negeren, nu heeft u 55.000 volgers, hoe voelt dat?

“Ik had in Toomler net een enorme rant afgestoken tegen Instagram, maar toen kon er tijdens de lockdowns niet meer worden opgetreden en ben ik er toch maar eens ingedoken. Het is natuurlijk een platform waar je in één klap heel veel mensen mee kunt bereiken. Ik ben nog steeds niet van plan om ooit een willekeurige foto van mezelf online te zetten, maar ik zie sociale media wel als een goede plek om wat ik maak aan een groot publiek door te kunnen geven. En door Instagram heb ik ook een heel nieuw, jonger publiek aangeboord. Ik word er nu zelfs over geïnterviewd.”

Bent u inmiddels ook al verslaafd aan het medium?

“Ik doe mijn best om zo min mogelijk met sociale media bezig te zijn, al word je er natuurlijk heel makkelijk ingezogen. Ik ben er inmiddels niet alleen maar negatief over, het is zoals elk medium ook een plek waar mooie dingen worden gedeeld. Maar soms wil ik er ook wel weer af. Laatst was ik in Lissabon en daar zat vrijwel niemand op zijn telefoon te staren, toen ik weer terug was in Amsterdam voelde dat wel even als een koud bad.”

Bent u als Instagramhit al benaderd voor ‘collabs’?

“Ik werd al uitgenodigd voor tripjes in Nederland en door een hip onderbroekenmerk, maar de verleiding om daarop in te gaan is niet heel groot. Er zit ook geen verdienmodel achter mijn filmpjes, ik doe het echt voor het plezier en om mensen kennis te laten maken met mijn humor.”

Sociale media lijken wel een onuitputtelijke bron te zijn voor Scholtens personages, die de tijdgeest vlijmscherp weergeven. Zoals de influencer, die ‘best wel disturbed is ofzo’ (door de oorlog in Oekraïne) en een ‘bijdrage’ levert door al zijn mediakanalen ‘tussen twee en vier op zwart te zetten’.

Of de cryptokenner, die uitlegt hoe je de geldberg kunt laten groeien, zonder je daarvoor uit de naad te hoeven werken. En rodebroekenman Paul van de organisatie Betaald Voetbal, die ‘ongelooflijk trots’ is om te melden dat er vanaf heden een ‘dickpicprotocol’ in werking is getreden, met een ‘Picbot’ die op de foto's reageert met een berichten als: ‘Ziet er goed uit, kun je trots op zijn!’

Zijn uw typetjes ook een reactie op het vaak oeverloze online geblaat?

“Mensen denken soms dat ik heel veel dingen ontzettend kut vind, en dat die ergernis de bron is voor de filmpjes, maar ik vind mensen over het algemeen juist heel leuk. De types zijn ook niet te herleiden tot één specifieke persoon, behalve dan Rick Nieman of Gijs Groenteman. Ik ben vooral heel nieuwsgierig en kijk naar mensen zoals je ook naar dieren kunt kijken. Soms vang ik flarden van gesprekken op als mensen voorbij fietsen, onbewust sla ik dat op en via een filmpje komt het er uiteindelijk uit.”

Hij denkt even na: “Maar er zit natuurlijk vaak wel een commentaar in. Die personages hebben allemaal iets navelstaarderigs. Je ziet mijn blik op de wereld er wel degelijk in terug: liefdevol genadeloos. Mensen vinden zichzelf vaak overdreven belangrijk, en dat probeer ik te relativeren.”

“En dus die fascinatie voor m’n medemens. Ken je die fotoserie Exactitudes, waarbij je foto’s van verschillende mensen met dezelfde stijl of identiteit ziet? Dat is een goede vergelijking: het is niet bedoeld om ze te veroordelen maar het gaat over gedrag dat opvalt. Het is in ieder geval niet zo dat ik mensen steeds de maat wil nemen. Dat is ook zo’n fenomeen dat online nogal groeit: je verlekkeren aan het veroordelen van andere mensen.”

U hebt lang in Groningen gewoond, kunt u de Randstedeling daarom misschien extra goed typeren?

“Ik denk er eigenlijk nooit zo over na, maar de bitcoinfiguur en die Paul van Betaald Voetbal, dat zijn mensen met ogenschijnlijk veel zelfvertrouwen, die het allemaal zo lekker weten. Dat zie je wel meer in de Randstad dan in Groningen, ja. In Groningen komt alles wat later, is de opwinding wat minder, praten de mensen letterlijk wat kalmer en vragen ze wat minder aandacht. Voor mij was het een droom om in Amsterdam te gaan wonen, ik vind het een heel mooie stad, maar ook intens. Af en toe moet ik even terug naar een wat kalmere plek.”

Blijft u met uw Instagramaccount doorgaan nu de pandemie voorbij is?

“Mijn energie gaat nu vooral naar mijn voorstelling, maar ik ben er zeker nog niet op uitgekeken. Misschien dat de personages wel wat zullen veranderen, ze zijn geboren in de lockdown en hebben allemaal iets binnenzitterigs, ik wil wel wat meer met ze naar buiten.”

Iets uitschrijven doet hij nooit, zegt Scholten. “Al zit de plot van een verhaal altijd wel in mijn hoofd op het moment dat ik de camera aanzet, soms weet ik letterlijk wat een personage gaat zeggen. Gemiddeld neem ik zo’n filmpje binnen een half uur op, en na de montage blijft er dan een minuut van over.”

Zijn de filmpjes ook een try-out geweest voor de voorstelling?

“Het is er zeker wel een proeftuin of een kladblok gebleken voor personages en ideeën. De Groninger die iets te lang alleen woont vind ik een leuke gast om te spelen, net als de influencer. Die twee komen waarschijnlijk ook wel voorbij in mijn voorstelling, het zou kunnen dat het er uiteindelijk meer worden.”

“Het zijn eenzame figuren, tijdens de lockdown was eenzaamheid natuurlijk een groot thema, maar ik denk dat het in onze moderne maatschappij sowieso nogal aan de hand is. Sociale media geven een gevoel van verbinding, maar mensen komen niet altijd echt dichter bij elkaar. Tenminste, ik kan dat niet bewijzen, maar dat idee heb ik dan.”

Hij zucht even: “Wat een geouwehoer. Dit is dus de reden dat ik alles in die personages stop: ik hoor mezelf niet zo graag praten.”