Comedian Howard Komproe: ‘Als ik me op een kantoor zo gedroeg, zou ik in elkaar geslagen worden’

Toen Howard Komproe eindelijk naar Amsterdam verhuisde, hij was 18 en zijn moeder werd kosteres van de Westertoren, betrokken ze de ambtswoning. Prinsengracht 281, de woning zat aan de kerk vast. Een kosteres zou tegenwoordig event manager worden genoemd. “Voor ons huis stond dat standbeeld van Anne Frank. Ik kon tegen meisjes zeggen dat ze bij het standbeeld moesten gaan staan. Dan verscheen ik achter het raam van dat grote grachtenpand. Daarna was het klaar.”

De locatie, een paar deuren naast het Anne Frank Huis, bracht één probleem met zich mee. Het vorige huis van de familie Komproe, in Hoenderloo, heette de Ottohoeve. Hun hond kreeg de naam Otto. “Mijn broertje stond voor het Anne Frank Huis en schreeuwde: Otto, kom hier. Als oudere broer moest ik hem uitleggen dat Otto de vader van Anne was en dat hij dit echt niet kon roepen op die plek.”

Hun vader werkte voor de Spaarbank, als troubleshooter. Ieder jaar moest er bij een nieuw filiaal orde op zaken worden gesteld. De lijst met woonplaatsen van het gezin was lang: Den Haag, Rotterdam, Deurne, Paramaribo, Dordrecht, Ridderkerk en Hoenderloo. “Ik wist: we zijn hier maar kort, volgend jaar wonen we ergens anders. In een nieuwe schoolklas word je getest. De eerste twee weken was ik altijd stil, ik keek hoe de hazen liepen. Daarna ging ik praten. De meest gehate leraar nadoen, of het lokale dialect imiteren. Ik denk dat ik zo comedian ben geworden.”

Toen je achttien werd, gingen jullie wonen waar je moeder een baan kreeg?

“Ik weet niet hoe die beslissing is genomen. In een Surinaams gezin wordt dat niet democratisch besproken. Ik wist alleen dat er een verhuiswagen voor de deur stond en we weer weg gingen. Mijn moeder kreeg die baan in de Westertoren en mijn vader bij de Stadsbank van lening, het pandjeshuis. Door mijn broertje en mij werden ze Het Front genoemd. Bij andere ouders kun je naar je moeder gaan als iets niet mag van papa. Bij Het Front werkte het niet zo.”

Hoe was het om naar Amsterdam te komen?

“Te gek. In Hoenderloo gebeurde niets. De eerste nacht waren we op de Ceintuurbaan, bij vrienden van mijn ouders. Boven Kilim, het restaurant dat de ouders van Karsu toen hadden, de zangeres. Ik heb de hele nacht uit het raam gekeken. Trams, taxi’s, junks, studenten – steeds was er iets te zien, alsof je door een tijdschrift bladerde.”

“Ik was 18 en kwam op het Amsterdams Lyceum in 4 havo, als een soort opa. Door al dat verhuizen was ik vaak blijven zitten. Op die school zaten kinderen uit de hele stad, ik zoog alles op als een spons. Hier waren zoveel mogelijkheden. Nachtbussen, clubs om uit te gaan. Ik zorgde al snel dat ik een plek kreeg als presentator van comedyavonden en hiphopfeesten.”

Op televisie, in een uitzending van het destijds nieuwe actualiteitenprogramma Nova, zag Komproe een reportage over Comedytrain, toen nog gevestigd op het Max Euweplein. “In dat filmpje zat Marc Scheepmaker, een stotterende comedian. Ze hadden het verkeerd gefilmd: eerst zag je hem op het podium en bij de punchline kwam het publiek in beeld. Dat moet precies andersom.”

“In de Jordaan kwam ik Eric van Sauers tegen in de supermarkt, ik wist dat hij ook bij Comedytrain zat. Ik ging naar hem toe en vertelde dat zij echt slecht waren, als ze wilden zien hoe je comedy hoorde te doen, moesten ze een keer bij mij komen kijken. Hij keek me aan: wie de fuck ben jij?”

“Kort daarna trad ik op bij Baseline, in de Melkweg. In die tijd deed ik dat nog verkleed, ik zag eruit als een soort pimp. Het werd een legendarische avond. In het publiek riep iemand steeds de naam van James Brown, waarschijnlijk de enige andere zwarte man die hij kende. Na een paar keer vroeg ik wat zijn probleem was. Hij riep terug dat ik gewoon niet grappig was. Ik riep weer naar hem dat hij naar buiten moest gaan, naar de wc, om in de spiegel naar de grap van zijn ouders te kijken.”

“Die man sloeg zijn bierflesje kapot en wilde mij te lijf gaan. Ik werd afgevoerd door de beveiliging en bedacht ineens: hé, vandaag zou Eric van Sauers komen kijken naar mijn optreden. In een flits zag ik hem staan, keihard lachend. Hij vertelde me: als jij binnen vijf minuten zo’n teringzooi weet aan te richten, moet je bij ons komen. Bij Comedytrain werd hij mijn mentor. Een paar jaar later verhuisden we pas naar Toomler, onder het Hilton hotel.”

Wat is zo bijzonder aan Toomler?

“We zijn een collectief van gelijkgestemde zielen die een eigen plek hebben verworven waar we onze creatieve driften de vrije loop kunnen laten. Wat zeg ik dat mooi. Het is een soort familie. Ik zal altijd grappen maken. Als ik me op een kantoorbaan zo gedroeg, zou ik in elkaar worden geslagen. Bij Comedytrain kunnen we onszelf zijn.”

Waar treed je verder op in Amsterdam?

“De eerste jaren in kleine zalen. Het duurde even tot grotere theaters begrepen dat comedians een avondvullend programma kunnen spelen. In het begin werd het cabaret genoemd, alleen speel ik geen piano en heb ik geen jankliedjes. Nu kan ik een solovoorstelling spelen in de Kleine Komedie of De Meervaart. Het Amsterdamse publiek is verwend, het aanbod is groot. Ze gaan zitten: laat maar zien dat je grappig bent. De Kleine Komedie is highbrow, mensen die in de pauze de voorstelling al gaan evalueren. De Meervaart is volkser. Ik vind de Kleine Komedie eervol, maar in De Meervaart heb ik mooiere avonden meegemaakt, het is bruisender.”

Waar woon je?

“Nieuw-West, Sloten. Almere light: nieuwbouw, zielloos, er is niets, alleen een Chinees restaurant waar iedereen op zondag hetzelfde gerecht komt eten. Toch vind ik het al zeventien jaar een fijne plek, ik woon daar voor mijn rust. En met tram 2 ben ik zo in het centrum.”

Tijdens corona, toen Komproe niet kon optreden, richtte hij zich op Komproeven. Hij begon met filmpjes op YouTube, maar is inmiddels ook producent van drank en spijzen. “Het eerste gerecht dat ik op YouTube behandelde was de roti met rijst van de Hema. Iedere Surinamer weet dat roti met rijst geen gerecht is. We liepen er allemaal op te schelden, maar niemand ging het proeven. Ik ben dat toen wel gaan doen, met al die producten.”

“Dieptepunt was de Surinaamse bananenketchup, zogenaamd volgens authentiek recept, door een sausmaker uit Rotterdam. Ik ging daarnaartoe: wat is dit, het bestaat helemaal niet, hoe komen jullie hierbij? Die man zei dat ze het wilden toevoegen aan de Surinaamse keuken. Rot op, we moeten het niet.”

Onder de naam Komproeven worden nu dranken verkocht. “Een witte Rotterdammer maakte gin van sopropo, de Surinaamse groente, best opmerkelijk. Hij vroeg of ik kon helpen het populairder te maken. We hebben nu twee gins, een liquorette en een wodka met Madame Jeanette.”

Ook zijn er sauzen en pittige worstenbroodjes, in samenwerking met een worstenfabriek in Brabant. “In 2023 komen we met nieuwe producten. We zijn in gesprek met een groothandel voor Surinaamse toko’s. De Soete Boi-liquorette wordt verkocht bij Tjin’s in de Van Woustraat.”

Hoe weet je dat het lekker is?

“Het heet niet voor niets Komproeven, ik proef alles en bemoei me met het maakproces. Mijn moeder moet ook haar goedkeuring geven.”

Hoe doe je dat in januari?

“Ik ben nu aan het repeteren voor The Story of Travis, gemaakt door Theater Rotterdam, in een regie van Romana Vrede. Dat maakt het makkelijker, van negen tot vijf zijn we bezig, het is een regelmatig patroon. Als je pas om acht uur ’s avonds in een theater hoeft te zijn, zit je de hele dag te schransen. En al die diëten die in januari beginnen: dat is ieder jaar zo, mensen zien het als een houvast. We houden onszelf voor de gek en dat is prima.”

De stad van... Howard Komproe

Echt Amsterdams

“In het buitenland, als mensen vragen waar ik vandaan kom. Ik ben nu 51 en woon hier sinds mijn 18de, dan mag ik mezelf toch wel een Amsterdammer noemen?” Accent

“Ik denk zelf dat ik accentloos praat. Als ik moe ben, klinkt het Rotterdams, daar heb ik als kind ook nog even gewoond.” Partner

“Ik ben in between partners. De moeder van mijn kinderen komt uit Amsterdam, de anderen woonden hier ook allemaal.”

Huur of koop

“Koop. Ik speelde toen in een reclame van de Postbank, dus het kon.” Import

“Ik ben zelf import en vind dat ik een Amsterdammer ben geworden, ik ging ook echt aan de slag met de stad.”

CV

Howard Komproe (Den Haag, 1971) is als comedian aangesloten bij Comedytrain. Vanaf maart speelt hij in het toneelstuk The Story of Travis.