Colombiaanse fotograaf Felipe Romero Beltrán wint Paul Huf Award

In zijn reeks 'Dialect' volgt Felipe Romero Beltrán jongeren die illegaal de zeegrens tussen Marokko en Spanje zijn overgestoken en in Sevilla wachten op een oplossing voor hun migratiestatus Beeld Felipe Romero Beltrán

Felipe Romero Beltrán (Bogotá, 1992), vijf jaar geleden zelf een immigrant in Spanje, krijgt de Paul Huf Award vanwege zijn geëngageerde langetermijnprojecten, en dan met name zijn reeks Dialect. Daarin volgt hij een aantal jongeren die illegaal de zeegrens tussen Marokko en Spanje zijn overgestoken en in Sevilla wachten op een oplossing voor hun migratiestatus.

Hij ontmoette zijn ‘onderwerpen’ tijdens een theaterworkshop, onderdeel van een project over inclusie, georganiseerd door de moeder van zijn verloofde, die hem had uitgenodigd om met de groep te praten over zijn eigen ervaringen als migrant in Spanje. Sommige deelnemers kwamen erachter dat hij fotograaf was en vroegen hem foto’s te maken die ze op sociale media konden gebruiken en naar hun familie konden sturen.

Sociale ongelijkheid

De praktische samenwerking evolueerde naar een alom geprezen kunstwerk. ‘Romero Beltrán heeft een indrukwekkend vermogen om pretentieloze gebaren van het lichaam te gebruiken om willekeurige maatschappelijke controle en sociale ongelijkheid onder de aandacht te brengen,’ meent de jury, onder leiding van Anna-Kaisa Rastenberger, directeur van het Fins Fotografiemuseum. Dezelfde serie leverde Romero Beltrán, die een graad in fotografie heeft en momenteel zijn proefschrift over documentairefotografie afrondt, vorig jaar ook al de Aperture Portfolio Prize op, een jaarlijkse internationale wedstrijd die fotografietalent een podium wil geven.

Romero Beltrán werd door een vakjury gekozen uit meer dan 100 genomineerden uit 30 landen. Hij is de eerste Zuid-Amerikaanse fotograaf die de Paul Huf Award wint. De prijs bestaat uit een bedrag van 20.000 euro en een solotentoonstelling in Foam. Eerdere winnaars zijn onder anderen Pieter Hugo, Alexander Gronsky, Romain Mader en Laia Abril. Vorig jaar won de Zuid-Afrikaanse fotograaf Lebohang Kganye; haar solotentoonstelling Haufi nyana? I’ve come to take you home is nog tot en met 21 mei te zien in Foam.