Cola, benzine of ozon: hoe ruikt het internet?

The Hmm ontwikkelde de geur Hmmosphere, die ruikt zoals het internet Beeld Milo van der Schuur

Cola zero, blauwe kaas, benzine, verbrande magnetronmaaltijden, regen op asfalt, spaghetti. Zo divers waren de antwoorden die Lilian Stolk kreeg op de vraag ‘hoe ruikt het internet?’ De medeoprichter van The Hmm, een platform voor internetcultuur, vroeg ernaar omdat ze na ruim twee jaar virtuele evenementen zocht naar iets om online ervaringen meer reliëf te geven.

Het is moeilijk om mensen bij virtuele evenementen te betrekken, had zij ondervonden. “Bij een fysiek evenement bereid je je voor, trek je je jas aan en stap je op de fiets – er is sprake van een transitie. Maar voor een online evenement hoef je alleen maar je laptop open te klappen en een link aan te klikken. Het is onthecht. Daarom zochten we naar manieren om de virtuele ruimte zintuiglijker te maken. Geur voegt echt iets toe. Het is net als in de Albert Heijn. Het maakt niet uit welk filiaal je binnenstapt, je ruikt meteen waar je bent.”

Tijdens haar research stuitte Stolk op bioscoopexperimenten uit de jaren zestig als Smell-o-vision en AromaRama. Maar ze was vooral benieuwd naar de olfactorische invulling die de eigen Hmm-gemeenschap het internet toedicht. “Dat ging alle kanten op maar ‘plastic’ en ‘elektrisch’ zijn termen die vaak terugkwamen,” vertelt ze. “Zelf denk ik aan modder vanwege de kabels onder zee die het internet verbinden. Maar ozon is ook een voor de hand liggende geur, een beetje zoals een kopieerapparaat ruikt dat heel lang aanstaat. Het heeft iets natuurlijks en iets machinaals.”

Rozenoxide en zwarte peper

Die mix van organisch en synthetisch zit ook in de geur die The Hmm samen met kunstenaar en schrijver Cesar Majorana heeft ontwikkeld. “We hebben planten geplukt bij het datacenter in Science Park en daar een tinctuur van gemaakt. Maar er zit ook rozenoxide, zwarte peper en leercarbonaat in. Alle ingrediënten staan vermeld op de verpakking, zo transparant als het ideale internet.”

Majorana ontwikkelde in eerste instantie drie geuren, getiteld Content Moderation, Printing Press to Data Center en Project 3. Die zijn onderworpen aan een A/B-test, geheel volgens de regels van het consumentenonderzoek zoals dat op internet dagelijks wordt uitgevoerd. De favoriete geur is gepromoveerd tot Hmmosphere, dat nu online voor 30 euro te koop is en op 28 april officieel wordt gelanceerd.

“We hebben die avond een evenement dat gelijktijdig plaatsvindt in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam,” vertelt Stolk. “Bezoekers zien twee sprekers live en de zes andere via een livestream. Door de spray zit wel iedereen in dezelfde sfeer. Ook voor toekomstige evenementen willen we er een ritueel van maken. Het is een beetje als een priester die met een wierookvat rondgaat.”