Coen Verbraak laat zien: het OLVG is een ziekenhuis met een hart én een heel grote mond

Al drie avonden kijkt heel Amsterdam zijn ogen uit in het OLVG. Nee, niet echt natuurlijk, maar dankzij het knappe documentairevierluik dat Coen Verbraak heeft gemaakt onder de terechte titel Ziekenhuis met een hart. Want hemeltjelief, al die verpleegkundigen en dokters krijgen het wel voor de kiezen.

Dat begint al met de patiënten die binnenkomen. De hele stad komt langs, van daklozen tot toeristen en van BN’ers tot neergeschoten criminelen. Cultuurverschillen komen om de hoek kijken als kinderen tolken voor hun ouders en het woord kanker taboe blijkt. Of als pijnstillers uit den boze zijn omdat je wel een beetje helder tegenover de schepper moet verschijnen en daar niet het verwijt wilt krijgen dat je niet genoeg hebt geleden.

Het ziekenhuis is een dorp op zich, zeggen eigenlijk alle mensen die er werken. En zoals elk dorp heeft het vreemde kostgangers. De patiëntenvervoerder die op elke gang het ijs breekt met de groet ‘hallootjes’. De verloskundige die naar eigen zeggen elke dag 8,25 kinderen op de wereld helpt. Een borstklopperige hartchirurg die gerust 12 uur aan een stuk opereert in opperste concentratie en zegt: “Als je niet drinkt, hoef je ook niet te plassen.”

Ze praten allemaal honderduit met Verbraak, die middels meelevende vragen het beste in hen naar boven haalt: “Dat lijkt me angstaanjagend, zeg!” Of: “Je hebt zelf ook met de dood te maken gehad, hè, in je eigen leven?”

Ook het ziekenhuis verdient een pluim voor het vertrouwen dat ze in Verbraak hebben gesteld en voor het zelfvertrouwen om zo van zich te laten horen. De titel is terecht, maar de intensivist die het in de serie zo verwoordde, maakte haar zin nog ietsje langer: “Het is een ziekenhuis met een hart. En een heel grote mond.”

