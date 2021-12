CNN-presentator Chris Cuomo ontslagen om hulp aan broer in zaak seksueel wangedrag

CNN heeft presentator Chris Cuomo per direct ontslagen. Beeld REUTERS

Andrew Cuomo deed daarom afgelopen augustus afstand van zijn rol als gouverneur van New York. ‘We hebben een gerespecteerd advocatenkantoor in de arm genomen om de zaak te beoordelen’, schrijft CNN in een statement. ‘En naar aanleiding daarvan hebben we besloten hem per direct te ontslaan.’

Chris Cuomo zou zijn contacten in de media hebben geprobeerd in te zetten om Andrew en zijn team voor te bereiden op het moment dat vrouwen naar buiten zouden komen met hun beschuldigingen.

In een reactie op Twitter laat de presentator weten teleurgesteld te zijn door het ontslag. ‘Dit is niet hoe ik mijn carrière bij CNN wilde beëindigen. Ik heb al gezegd waarom en hoe ik mijn broer geholpen heb. Hoewel dit teleurstellend is, ben ik trots op het team van Cuomo Prime Time, de best bekeken show op CNN’, schrijft hij.