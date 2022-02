Clayde Menso wordt directeur van ITA

Clayde Menso, directeur van Amerpodia, wordt directeur bij ITA. Beeld Hilde Harshagen

Menso volgt Wouter van Ransbeek op die op 1 januari na 15 jaar vertrok bij ITA (voorheen Toneelgroep Amsterdam en de Stadsschouwburg).

Clayde Menso (1976) loopt al langer rond in de Amsterdamse kunst- en cultuursector. Als algemeen directeur van Amerpodia heeft hij de leiding over de vooraanstaande cultuurhuizen en merken De Rode Hoed, Felix Meritis, De Nieuwe Liefde en CT (voorheen het Compagnietheater). Daarvoor was hij onder meer directeur-bestuurder van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en programmamanager Cultuur bij Stichting Doen.

Directeuren Ivo van Hove en Margreet Wieringa schrijven in een bericht op de website van ITA trots te zijn dat Menso deel wordt van het directieteam. “We kijken ernaar uit om samen met hem het beste van ITA te laten zien. Wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met ons, de medewerkers en partners van ITA een inspirerende, verbindende en positieve bijdrage zal leveren aan het succes van ITA.”

Iedereen welkom

Marry de Gaay Fortman, voorzitter Raad van Toezicht, noemt Menso ‘een verbinder pur sang’. “Een inspirator die ITA zowel intern als extern vertegenwoordigt op een manier die nationaal en internationaal tot de verbeelding spreekt.”

Menso draagt graag bij aan een plek waar iedereen zich welkom voelt, stelt hij in het bericht. “Ik vind het belangrijk om plekken te creëren waar mensen met elkaar in gesprek raken en waar zij tot andere inzichten komen. Ik ben er trots op dat ik de mogelijkheid krijg om mijn professionele ervaring optimaal in te zetten voor hét huis van theater en dans. Een theater met een lokale, nationale en internationale uitstraling en een wereldberoemd ensemble, waar urgente verhalen verteld worden en waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.”

Menso was vijf jaar algemeen directeur bij Amerpodia, waar hij in 2020 de helft van de werknemers moest wegbezuinigen, nadat de coronacrisis hard had toegeslagen.