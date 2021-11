Claudia de Breij laat Heintje Davids nóg eens een comeback maken

Claudia de Breij in Hier ben ik. Beeld Hans-Peter van Velthoven

Carré, daar lag Heintje Davids na haar dood in 1975 opgebaard. De koningin van de comeback zou toch niet ook terugkeren uit de dood? Letterlijk doet ze dat niet, figuurlijk zeker. Claudia de Breij flirt er in haar voorstelling meermaals mee op een leuke, creatieve manier. De theatermaker vertelt het verhaal van Heintje Davids aan de hand van haar eigen liedjes. Als je voor een dubbeltje geboren bent, Draaien en Adieu Adieu, een nummer dat komt van Davids’ album Mijn allerlaatste plaat. Die zelfspot van de hoofdpersoon omarmt De Breij met zichtbaar plezier. Dat zij dat doet op het toneel van Carré, doet recht aan de vrouw die in 1888 geboren werd in Rotterdam en die nog slechts wordt herinnerd vanwege het naar haar vernoemde ‘effect’.

In de voorstelling leert de bezoeker Heintje Davids kennen als lang genegeerde jongste dochter van een variétégezin en daar horen ook de tragische kanten bij van een Joodse familie in de Tweede Wereldoorlog. De Breij maakt slim gebruik van hoedjes voor het wisselen van personages en het fraaie decor ademt de tijd van toen.

Ondersteund door Michelle Samba en Abdelhadi Baaddi levert De Breij een voorstelling af die bekoort, maar weinig ontroert. Anderhalf uur is kort als je een heel leven behandelt en daardoor schakelt De Breij noodgedwongen steeds rap naar een volgend hoofdstuk.

Het uitblijven van een brok in de keel wil niet zeggen dat Hier ben ik niet de moeite waard is. Wie Carré verlaat, heeft een aangename avond achter de rug én weet meer over Heintje Davids, die er in is geslaagd terug te keren in de schijnwerpers.