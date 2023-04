Claude (‘Ladada’) werd gelanceerd en staat nu met Stromae in de Ziggo: ‘Het was een spoedcursus’

Zanger Claude Kiambe. Beeld Lina Drakostamatis

Een spoedcursus in alles. Zo omschrijft Claude Kiambe (19) de afgelopen vier maanden, waarin hij van onbekende werkende student (hotelmanagement) razendsnel uitgroeide tot een succesvolle, bekende artiest. Prijzen voor beste nieuwkomer/talent, een dikke nummer 1-hit met Ladada (Mon dernier mot) met 27 miljoen streams op Spotify, volop aandacht van platenmaatschappijen en boekingskantoren en als klapstuk mag Claude in april in Ziggo Dome drie keer het voorprogramma verzorgen bij Stromae, zijn grote idool.

Nerveus

Dat gaat wel heel erg snel voor iemand die zelfs na het winnen van The Voice Kids (2019) de muziek nog niet meteen als carrièremogelijkheid beschouwde. “De afgelopen vier maanden waren een spoedcursus in alles. Ik moest op zoek naar een boekingskantoor, een management, had studiosessies en moest een videoclip opnemen terwijl nog allerlei mensen iets van me willen.”

“En dan mag ik ook nog openen voor Stromae. Ja, daar kan ik best nerveus van worden, soms denk ik: ga ik dit echt doen? Maar eigenlijk heb ik er toch vooral veel zin in. Het is absurd, zoveel als er is gebeurd.”

En dan te bedenken dat hij samen met zijn moeder, drie broers en drie zussen pas tien jaar geleden neerstreek in Nederland, als vluchteling vanuit het door een burgeroorlog verscheurde Congo. Het is wel een achtergrond die hem helpt in de muziek. Los van een bredere muzikale horizon heeft Claude er ook een uitstekende beheersing van de Franse taal aan overgehouden.

Buitenlandse volgers

Net als Ladada is ook Layla weer in zowel Nederlands als Frans. Van zijn debuutsingle maakte Claude voor de internationale markt nog speciaal een Engels/Franse versie. “Die is inmiddels meer dan 750.000 keer beluisterd, ik merk dat het nu aan het groeien is. Ik ben al geïnterviewd door Italiaanse journalisten en krijg op Instagram ook steeds meer buitenlandse volgers.”

Toch, hoe komt een internationale ster als Stromae terecht bij Claude, die nog niet beschikt over veel podiumervaring, laat staan een groot repertoire? “Ik wist het ook niet, maar toen ik optrad bij Noorderslag was de manager van Stromae daarbij. En ik heb gekozen voor Mojo als mijn boekingskantoor, zij doen het ook voor Stromae. Toen we in gesprek waren, zeiden ze al: wie weet kun je zijn voorprogramma worden. Jaja, dacht ik toen. Mooi verkooppraatje. Ik heb er verder nooit meer bij stilgestaan, totdat ik op Valentijnsdag een taart kreeg waarop dat nieuws werd aangekondigd.”

Kalm op de rode loper

Een jonge zanger zou kunnen terugdeinzen voor alle aandacht, maar Claude was ogenschijnlijk doodkalm te zien op rode lopers en gala’s als de Edisons, de Top 40 Awards en de 3FM Awards. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

“Ik heb goede mensen om me heen, die helpen me enorm. Ik krijg begeleiding van mijn muzieklabel en ook collega-artiesten wijzen me bijvoorbeeld op een geschikte manager, of ze waarschuwen me juist voor iemand met wie ik beter niet in zee kan gaan. Verder ben ik gewoon mezelf, ik snap het nooit als bekende mensen zich opeens anders gaan gedragen.”

In contrast met zijn prille sterrenstatus staat Claudes ‘oude’ leven, dat vier maanden geleden nog zo vanzelfsprekend was. Een studie hotelmanagement (op pauze gezet) en een baantje in het restaurant van het treinstation in Enkhuizen. Dat laatste wil hij niet zomaar opgeven. “Het is echt wel lastiger te combineren, maar vorige week nog heb ik er twee dagen achter elkaar gewerkt. Ik wil dat graag blijven doen omdat ik leuke collega’s heb en een leuke baas. Het is een superfijne omgeving, het werk voelt niet als een verplichting.”

Hij is er niet het type naar, maar mocht Claude toch naast zijn schoenen gaan lopen, dan zijn er thuis genoeg familieleden om hem tot de orde te roepen. “We zijn allemaal best nuchter. Ik praat thuis niet de hele tijd over wat ik meemaak. Ik kreeg een gouden plaat uitgereikt en appte dat aan mijn moeder. Zij zei: leuk, een gouden plaat, maar wat is dat eigenlijk?”