Claim over blote baby op albumhoes Nirvana afgewezen

De klassieke albumhoes van Nevermind. Beeld RV

Volgens de 31-jarige Elden was er sprake van kinderporno. Hij claimde dat hij destijds te jong was om toestemming te geven om naakt op de hoes uit 1991 te staan. Ook stelde Elden dat hij er al zijn hele leven last van heeft. Hij eiste 150.000 dollar schadevergoeding van de band voor de emotionele schade die hij zou hebben opgelopen.

De klacht werd in 2021 ingediend. Elden zou een kans hebben gemaakt als hij recent had ontdekt dat hij de baby op de albumhoes is, maar hij wist dat al zeker tien jaar. Het argument dat de zaak niet was verjaard omdat zijn leed tot in zijn volwassenheid voortduurde verwierp de rechter. Hij verbood bovendien een vervolgklacht in te dienen.

Advocaten van de nog levende bandleden van Nirvana en van de nabestaanden van zanger Kurt Cobain hadden eerder aangevoerd dat Elden ‘drie decennia heeft geprofiteerd van zijn beroemdheid als de Nirvana-baby’. Elden heeft de afbeelding zelf meermaals nagebootst en bovendien de titel van het album op zijn borst getatoeëerd.

Onder de beklaagden waren Nirvana-leden Dave Grohl en Krist Novoselic, Cobains weduwe Courtney Love, een aantal platenlabels en fotograaf Kirk Weddle. ‘We zijn blij dat deze waardeloze zaak snel tot een goed einde is gekomen,’ reageerde een van hun advocaten op de uitspraak.