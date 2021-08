Circusbende legt de lat nog wat hoger: circus komt ook naar Erasmus- en Flevopark

Het festival heeft dit jaar opvallend veel muziek. Beeld Carine Puyot

De eerste editie van dit vrolijke circusfestival op het NDSM-terrein werd in 2018 geteisterd door een hittegolf. Een jaar later raasde een tornado over het IJ, waardoor een podium inzakte en de Supermancape van de Franse draadloper als een tulband om zijn hoofd waaide. Vorig jaar was corona de grote spelbreker. Maar met een onverwoestbaar enthousiasme hebben Do Verschragen en Chiva Bons hun missie voortgezet: hoogwaardige vernieuwende circusacts toegankelijk maken voor een breed publiek.

Dit jaar hebben ze de lat nog een beetje hoger gelegd. Na het openingsweekend op het NDSM-terrein, plakken ze er nu ook twee weekenden achteraan in het Erasmuspark en het Flevopark, met elk weekend een verschillend muzikaal circusaanbod.

In een oud tramstel tegenover de voormalige NDSM-loods, dat als het festivalhoofdkwartier fungeert, filosoferen de twee directeuren over de rampen die ze dit keer misschien het hoofd moeten bieden. Ze hebben dat natuurgeweld trouwens niet als rampen ervaren, maar als tegenslagen, waarvan je kunt leren.

Meer vergunningen

Verschragen: “We zijn heel flexibel met die beren op de weg omgegaan en hebben het programma steeds overeind gehouden. Het is niet goed om steeds een tien te halen. Van een vijf en dingen anders overdoen om een acht te halen leer je veel meer. Daarom kunnen we nu ook en stapje verder gaan en andere stadsdelen bij het festival betrekken, ook al betekent dat nog meer afspraken, regels en vergunningen.”

Bons: “Als je op een evenementenplek als de NDSM-werf staat trek je behalve de mensen uit Amsterdam-Noord vooral publiek dat speciaal de pont heeft genomen voor het circus. In stadsparken als het Flevopark en Erasmuspark haal je de buurtbewoners binnen die daar toevallig lopen en ons zien staan.”

Het festival heeft dit jaar opvallend veel muziek. Is dat ter compensatie van de muziekfestivals die ook deze zomer weer niet doorgaan?

Verschragen: “We programmeren vooral straatmuziek en muzikanten uit onze eigen kennissenkring. Lokaal en verfrissend. Maar de muziek is vooral bedoeld als omlijsting van de circusacts. We zijn superblij met het duo Soralino, dat een imposante toren van kartonnen dozen maakt. Pieter Post heeft een prachtige act waarin hij ons uitdaagt om eens even helemaal niets te doen, zodat je op nieuwe ideeën kunt komen. Wij zijn nu superactief, maar juist daarom hebben we af en toe een motiverende preek nodig om niets te doen.”

Messenwerpen

Verschragen vervolgt: “En natuurlijk Coup de Bende, een idee van ons om allerlei topvrouwen uit grote gezelschappen als Cirque Pardi en Cirque du Soleil bij elkaar te brengen. Zo komen allerlei acts als cloudswing, messenwerpen en acrobatiek samen. Ze kennen elkaar wel, maar dit is de eerste keer dat ze samen een voorstelling maken. Daar hoeft men trouwens geen kaartje voor te kopen, het is op basis van donatie. Ik weet zeker dat het direct zal klikken tussen die vrouwen. De circusmentaliteit van het alternatieve circuit draait om samen bouwen, samen eten, samen opruimen en niet zeuren dat je geen luxe kleedkamer hebt.”

Stel je hebt maar één avond vrij om naar Circusbende te gaan. Wat te doen?

Bons: “Dan moet je naar de eerste avond komen op het NDSM-terrein, want dan ben je meteen verkocht en maak je gewoon tijd vrij om ook naar het Erasmuspark en het Flevopark te gaan.”