Circusartiest Monki heeft met zijn paalact een blije boodschap voor boze burgers

Circusartiest Monki met zijn Chinese paalact. ‘Er zijn mensen die het domweg verleerd zijn om goed nieuws te krijgen, omdat ze zo vergroeid zijn met hun cynisme.’ Beeld Wierinckx Bart

“Natuurlijk, het gaat helemaal niet goed met de wereld. Mijn optimisme is niet hetzelfde als de gedachte dat het allemaal wel goed zal komen, maar wel dat het mogelijk is dat het goed komt. Kijk naar de positieve ontwikkelingen van de afgelopen decennia, bijvoorbeeld op het gebied van kindersterfte. De mens is tot veel in staat.”

Monki, artiestennaam van Benjamin Kuitenbrouwer (Amsterdam, 1988), wil niet voor een naïeveling worden versleten als het gaat om klimaatverandering of het plunderen van de aardse bodemschatten. Maar hij vindt het wel treurig dat de cynici het alleenrecht schijnen te hebben gekregen om te zeggen dat ze realistisch zijn.

In zijn programma 60% Banaan (het dna van een mens is voor 60 procent gelijk aan dat van een banaan) combineert hij zijn liefde voor de Chinese paal met maatschappelijke gedrevenheid. Hij springt van de ene vier meter hoge paal naar de andere en verbindt de palen met gekleurde elastieken op verschillende hoogten. Daardoor ontstaan grafieken over onder meer bevolkingsgroei, armoede en oorlogsslachtoffers. Tijdens het klimmen en vliegen tussen de palen, waar hij zijn artiestennaam Monki aan te danken heeft, bestookt hij zijn publiek met cijfers en andere informatie.

Nieuws, maar dan minder saai

Kuitenbrouwer: “Wat zou ik graag deze voorstelling op een TED-conferentie spelen. Ik ben niet bang dat de informatie wordt verdrongen door mijn circusact of omgekeerd. Integendeel, ik denk dat ze elkaar juist versterken.”

Kuitenbrouwer studeerde Circus Arts in Rotterdam en is momenteel als huisartiest verbonden aan het Amsterdamse Tent, huis voor hedendaags circus. Hij werd door een docent in de richting van de Chinese paal geënthousiasmeerd, maar circus alleen was niet genoeg voor Kuitenbrouwer, die zichzelf een studiebol noemt. “Het nieuws is maar één bron voor je informatie, waar het wereldbeeld op is gebaseerd. Dat is niet genoeg, omdat het vrijwel altijd gaat over korte evenementen. Langdurige positieve ontwikkelingen halen het vaak niet, omdat die niet zo nieuwswaardig zijn.”

“Dat reken ik het nieuws niet aan, maar we kunnen het ons wel aanrekenen, dat we denken te weten hoe het gaat met de wereld door alleen de krant te lezen," vervolgt hij. “Die informatie zit complexer en vaak saaier in elkaar, en daarom heb ik besloten om dat minder saai te maken. Ik zie mijn voorstelling als een blije boodschap voor een boze burger. Wij kunnen heel goed boos zijn en ons slachtoffer voelen. Er zijn mensen die het domweg verleerd zijn om goed nieuws te krijgen, omdat ze zo vergroeid zijn met hun cynisme. Scepsis is heel gezond, maar we slaan er wel in door. Dat hoop ik te doorbreken.”

60% Banaan van Monki: t/m 17/7 op Over het IJ Festival