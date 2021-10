Circus, dans, families, met directeur Jolanda Spoel dweilt Bijlmer Parktheater overal doorheen

Melomaniac is een spetterende ontmoeting tussen klassieke musici en breakdancers. Beeld Guido Bosua

Haar eerste werkweek in Amsterdam Zuidoost, eind 2020, had Jolanda Spoel zich anders voorgesteld. “Ik kwam hier op een dinsdag in december. En de vrijdag van diezelfde week moesten we dicht. Na de eerste lockdown waren wij een van die theaters – net als het Maaspodium overigens – die open waren gegaan zodra het mocht. Om het leven er in te houden, al was het maar voor dertig man. Zelfs dat ging nu niet.”

Ze had acht jaar als directeur van Maaspodium achter de rug en dacht: in januari mogen we vast wel weer wel open, dan begin ik me voor te stellen aan de Bijlmer als nieuwe directeur. “Je leefde van persconferentie naar persconferentie. De kennismaking werd steeds uitgesteld. In april hebben we meegedaan aan de pilot van Testen voor Toegang en in juni zijn we opengegaan, meteen toen het weer kon.”

“Het was een rare tijd om op een nieuwe plek te beginnen, maar het had ook voordelen. Die lange lockdown werkte als een soort resetknop. Als team hadden we alle tijd om na te denken over wat we hier doen en waarom we het doen. Samen met de programmeurs ben ik gaan werken aan een breder palet in de programmering. Dit stadsdeel is enorm in ontwikkeling. Tussen nu en twee jaar staan er 2100 nieuwe woningen met allemaal nieuwe gezinnen voor de deur van dit theater. Er valt veel te winnen in de programmering voor jeugd en familie. Ook willen we meer dans programmeren, gezien de vele initiatieven in de wijk op dat gebied.”

Landelijk publiek

In Rotterdam deed Spoel veel ervaring op met jeugdprogrammering. “Het Maaspodium werd in 2013 in gebruik genomen door het nieuwe gezelschap Maas theater en dans, dat voortkwam uit een fusie van drie gezelschappen die producties maakten voor jeugd, jongeren en families. Die gezelschappen hadden allemaal al landelijk publiek opgebouwd, dat meekwam naar het Maaspodium.”

“De uitdaging was om tevens publiek binnen te halen uit Delfshaven, de wijk waar het theater staat. De ontstaansgeschiedenis van het Bijlmer Parktheater is precies het tegenovergestelde. Dat is juist voortgekomen uit initiatieven vanuit Zuidoost. Er waren hier veel clubs actief, die optraden in buurthuizen en gymzalen. Alleen Krater had een klein theatertje.”

“Al die initiatieven waren toe aan een echt theatergebouw. Een van de oorspronkelijke clubs, Circus Elleboog, is helaas failliet gegaan. Maar het theater is wel gebouwd voor circus. Onze zaal en Studio 1 zijn opmerkelijk hoog, zodat er met trapezes kan worden gewerkt.”

Jolanda Spoel. Beeld Fred Ernst

“En er zijn verschuifbare tribunes zodat je een piste kunt creëren. Er zijn goede circusgezelschappen in Amsterdam te vinden, maar die worden in vergelijking met steden als Tilburg en Den Haag nog maar weinig geprogrammeerd. Ik hou erg van het nieuwe circus en ik zie kansen liggen voor het Bijlmer Parktheater, juist omdat wij de infrastructuur er al voor hebben.”

Na alle uitstel door de lockdown is de kennismaking met Zuidoost wel begonnen. “Het netwerk weet me te inmiddels te vinden. Er is een levendige culturele scene met galeries, dansscholen, de bibliotheek en andere creative spaces. Er is veel solidariteit en samenwerking.”

Het publiek van het Bijlmer Parktheater kan binnenkort ook kennismaken met het werk van Spoel. Haar laatste productie bij Maas theater en dans heet Melomaniac en komt voort uit een serie schoolvoorstellingen die zij maakte met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Nieuwe muziek

“Die oorspronkelijke serie, die erg populair was, bestond uit een ontmoeting tussen breakdancers met slagwerkers en koperblazers uit het orkest. In de nieuwe versie, waarmee we op veler verzoek ook de theaters in het land aandoen, heeft het orkest een aantal strijkers toegevoegd aan de mix. Daardoor is de sfeer wel heel anders geworden. Door die nieuwe bezetting hebben we veel nieuwe muziek toegevoegd. We dweilen overal doorheen, van klassiek tot populair, net als in de dansstijlen. Gebleven zijn de verhalen waarin musici en dansers een persoonlijk verhaal vertellen. Ik vind het belangrijk om de mens achter de performer te laten zien. In die verhalen draait het om wat hiphoppers en klassieke musici bindt: hun liefde voor muziek.”

Melomaniac door Maas theater en dans: 17/10 De Meervaart, 27/10 ITA, 28/10 Bijlmer Parktheater.