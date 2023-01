Circus 2.0 in Amsterdam: ondersteboven aan een paal, met Rutger Bregman in de hand

Benjamin Kuitenbrouwer als acrobaat Monki in zijn voorstelling ‘Niks Nieuws. Over mijn coming-out als optimist’. Beeld Kathie Danneels

Benjamin Kuitenbrouwer is een optimist. Niet dat hij naïef is, maar hij gelooft dat problemen zijn op te lossen. En hij denkt dat iemand iets kan, als hij of zij dat maar gelooft.

Zo werd hij zelf ook opgeleid als circusartiest. Kon hij een Chinese mast (een hoge, flexibele paal) opklimmen en zich naar beneden laten vallen zonder de grond te raken? Zijn leraar geloofde van wel. En hij deed het.

Nu klimt hij soepel als een aap de masten op, balanceert tussen twee palen, hangt ondersteboven, maar maakt ook muziek en deelt zijn inzichten over optimisme, geïnspireerd door boeken als De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.

Kuitenbrouwer speelt zijn nieuwe voorstelling Niks Nieuws. Over mijn coming-out als optimist. als opening van circusfestival This is not a circus in Theater Bellevue. Voor de tweede jaar op rij organiseert Tent, huis voor hedendaags circus, samen met Bellevue deze verrassende, speelse vierdaagse.

Acrobaat in een rolstoel

Hedendaags circus is sinds een jaar of tien aan een enorme opmars bezig. Er is tegenwoordig aandacht, ruimte en geld voor. Tijdens het openingswoord De Staat van het Circus neemt circusmaker Maartje Bonarius de volle zaal mee naar het begin van haar circusloopbaan. De eerste salto die ze probeerde te maken en die meteen in een bloedneus eindigde. Bonarius komt uit een circusfamilie, deed een opleiding tot circusartiest en is inmiddels oprichter van Tall Tales Company, een circuscollectief uit Rotterdam.

Maar een aantal jaar geleden bleek dat ze een chronische pijnaandoening heeft en werd ze gedwongen in een rolstoel te zitten. Haar boodschap deze vrijdagavond is dan ook: laten we de zegeningen tellen van hoe ver hedendaags circus is gekomen, maar laten we het ook nóg diverser maken. Want circus is al lang niet meer voorbehouden aan de fitste acrobaten of handigste jongleurs. Het gaat over verbeelding, het combineren van uiteenlopende disciplines en vooral over het vertellen van een verhaal, met je lichaam, in alles wat het wel en niet kan.

Magie

In de kleinste zaal van Bellevue staat een heel ander soort circus. Drie jonge artiesten, die elkaar leerden kennen op circusopleiding Codarts in Rotterdam, werden gevraagd een voorstelling te maken in een zaal die zich absoluut niet voor circus leent. Het plafond is extreem laag, het podium klein. Maar Hold on light is toch een magisch kunstwerkje geworden van voorzichtig jongleren met vinyl platen, een geestige act van een mensje zonder hoofd (waaronder een acrobate schuilt, haar lijf opgevouwen in een grote jas, haar billen de bovenkant van het hoofdloze wezen) en een man die ons vanaf de rand van het theater welkom heet.

Het mooie aan circus is dat het toegankelijk is, de uitersten van het lijfelijke onderzoekt maar ook simpel en poëtisch kan zijn. This is not a circus is een voorzichtig inkijkje in wat dat nieuwe circus allemaal kan bieden.

This is not a circus, zaterdag 14 januari meerdere voorstellingen vanaf 16.00 uur t/m 23.15. uur en zondag 15 januari nog om 16.00 uur.