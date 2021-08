Cineville bestaat 12,5 jaar: ‘Juist nu beseffen leden hoe belangrijk een filmzaal is’

Filmclub Cineville, bekend van de pas die onbeperkt toegang geeft tot aangesloten bioscopen en filmhuizen, bestaat 12,5 jaar. Het gaat goed, ondanks corona, zegt medeoprichter Thomas Hosman.

Met drie vrienden werkte Thomas Hosman in studentenbioscoop Kriterion in de Roeterstraat. Niet alle medestudenten deelden hun enorme liefde voor film, constateerden ze. “Mensen uit de universiteitsgebouwen aan de overkant van de straat kwamen overdag wel koffie drinken in Kriterion, maar hadden soms geen idee dat we ook films draaiden. Als je met ze over ons filmaanbod sprak, zeiden ze: ‘O, niks voor mij, ingewikkelde films’. Zo zonde, in een stad die op filmgebied zo veel heeft te bieden. We zijn daarom op zoek gegaan naar een manier om anderen net zo enthousiast te maken voor film als wij zelf waren.”

Onafhankelijke zalen

De vier vrienden bedachten Cineville, een pas die leden voor een gering bedrag onbeperkt toegang geeft tot de bioscopen. Pathé had al zo’n soort kaart, bij Cineville ging het juist om de onafhankelijke zalen. Bij de Cineville-introductie in 2009 waren dat er in Amsterdam dertien, inmiddels zijn dat er veertien en bestaat Cineville ook in 26 andere steden. Een lidmaatschap kost 17,50 euro voor wie jonger is dan dertig jaar en 21 euro voor wie ouder is. Met twee filmbezoeken per maand heb je het bedrag er dus al uit.

Vlak voor het uitbreken van de coronapandemie zat Cineville op een piek van 52.000 leden. Massaal weggelopen zijn die in tijden waarin bioscoopbezoek niet of beperkt mogelijk was allerminst. “We zitten nu op 45.000 leden, zo’n 75 procent is dus gebleven,” zegt Hosman. Hij verklaart die trouw maar ten dele met het tijdens de eerste lockdown gestarte onlineplatform Vitamine Cineville, dat leden in staat stelde nieuwe films online te bekijken.

Filmzaal voelt als stamkroeg

“Ik denk dat onze leden juist tijdens de pandemie beseften hoe belangrijk een echte filmzaal voor ze is. Het is nogal een verschil of je thuis achter een schermpje zit, met alle afleiding van dien, of in een zaal waar het donker is en je je telefoon moet uitzetten en je je dus volledig kunt concentreren op de film.”

“Van de opbrengsten van Cineville gaat 90 procent naar de filmzalen. Met de pas steun je die zalen dus, ook tijdens corona. Met de filmzaal waar ze graag komen, hebben onze leden een zelfde band als met hun stamkroeg of favoriete restaurant.”

Is het Cineville gelukt met name jongeren te enthousiasmeren voor het aanbod in de onafhankelijke filmzalen, zoals de oorspronkelijke opzet was? “De grafiek van de leeftijdsopbouw heeft de vorm van een kameel: twee bulten dus. De helft van de leden is jonger dan 35. Dat zijn vooral studenten in de grote steden.”

Bult boven de 50

“In de groep 35 tot 50 jaar doen we het veel minder goed; dat is de leeftijd waarop mensen kinderen krijgen en carrière maken. Vanaf 50 jaar krijg je de tweede bult. Dat zijn de traditionele arthousebezoekers, die gemiddeld vaker naar de film gaan en ook echt voor een bepaald type film kiezen.”

De doorsnee houder van een Cinevillepas gaat zo’n twee, drie keer per maand naar de film. “Bij die eerste twee keer kiezen ze vooral voor de films die veel aandacht krijgen en waarover positieve recensies verschijnen. Gaan ze vaker per maand, dan kiezen ze ook avontuurlijker. Zo trekken ook kleinere films meer publiek, ook door de week of overdag.”

Een vooroordeel over de Cinevillepas is dat je er alleen heel verantwoorde en kunstzinnige films mee zou kunnen bekijken, terwijl een grote publieksfilm ook zo zijn bekoringen kan hebben natuurlijk.

Nieuwe James Bond

“De bij Cineville aangesloten filmzalen hebben een heel breed aanbod. Het beste van de multiplexbioscopen kun je ook bij ons zien, zeker in Amsterdam. De nieuwe James Bond, die door corona telkens maar werd uitgesteld, draait straks ook in de Filmhallen en Eye. Een film waar wijzelf ook enorm naar uitkijken. Ook omdat je dan weet: nu is het gedaan met corona.”