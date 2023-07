Christopher Nolans ‘Oppenheimer’ over de vader van de atoombom biedt spektakel, maar heeft te weinig diepgang

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: Christopher Nolan pakt visueel uit met zijn biografie over J. Robert Oppenheimer, vader van de atoombom, maar trapt ook in zijn gebruikelijke valkuilen.

Aan het begin van Oppenheimer refereert een tekst aan de mythe van Prometheus, die de mensen het vuur van de goden gaf en daarvoor gestraft werd door Zeus. In navolging van de biografie waarop hij zich baseerde, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, presenteert Christopher Nolan zijn film over Robert Oppenheimer, vader van de atoombom, als een echo van die mythe.

De film volgt Oppenheimer (Cillian Murphy, die hem een geaard charisma geeft en tegelijk nooit sympathieker maakt dan hij was) langs zijn eerste stappen in de wetenschap, langs zijn aanstelling door de oer-Amerikaanse generaal Leslie Groves (wie anders dan Matt Damon) tot directeur van het Manhattan Project.

In de woestijn van New Mexico wordt een compleet stadje uit de grond gestampt waar Oppenheimer een aantal van de grootste fysici ter wereld samenbrengt en een bom ontwikkelt, waarvan men tot het moment van de eerste detonatie, in de vroege ochtenduren van 16 juli 1945, de theoretische kans niet kon uitsluiten dat die de atmosfeer zou doen ontbranden.

Net als in mythes liggen onder de epische proporties en goddelijke aspiraties kleinmenselijke emoties en driften. Verraad, lust, jaloezie. Een belangrijke focus in de film ligt op de door persoonlijke wrok gevoede pogingen om Oppenheimer in diskrediet te brengen wanneer hij zich na de Tweede Wereldoorlog steeds meer begint uit te spreken voor het belang van transparantie rond kernwapens en tegen de ondoorzichtige wapenwedloop die de wereld decennia in een angstgreep zal houden.

Magere gestalte met eeuwige hoed

“Hij is de belangrijkste man die ooit geleefd heeft,” zei Nolan in een interview met Wired over Oppenheimer, door natuurkundige Edward Teller in de film ‘de sfinxachtige goeroe van de atoombom’ genoemd. Oppenheimers maîtresse Jean Tatlock (Florence Pugh) merkt juist op dat hij ‘niet zo gecompliceerd is als iedereen denkt’.

Ergens tussen die uitspraken schuilt een man die zijn diepste gevoelens over zijn rol in de uitvinding van de atoombom hulde in cryptische, kernachtige zinnen. De film zoekt naar die essentie met soms bijna surrealistisch subjectieve scènes, maar blijft uiteindelijk toch grotendeels aan de buitenkant.

Christopher Nolan wil zijn film over Oppenheimer epische proporties geven, maar slaagt daar niet in. Beeld Filmdepot

Dat is ook omdat Nolan vastberaden is zijn film over de wetenschapper met zijn magere gestalte en eeuwige hoed epische proporties te geven. Ook daar waar het verhaal die proporties nauwelijks kan dragen. Het is een manco dat Nolans films vaker parten speelt. Zijn aandrang om verhalen niet in een rechte lijn te vertellen, maar vol kronkels en dubbele bodems die het verhaal weliswaar complexer maken, maar daarmee niet per definitie diepzinniger.

Ook in Oppenheimer kan hij het niet laten de chronologie te husselen en langere sequenties volledig op te knippen en door de film heen te verstrooien. Het gevolg daarvan is dat de film constant in beweging is, versterkt door het krakende, pruttelende en aanzwellende geluidsontwerp, het wisselen tussen kleur en zwart-wit, de fragmentarische beelden van verzengende zonnen en stervende sterren. Alsof de kracht die Oppenheimer op het punt staat te ontketenen zich al aankondigt. Die kracht die ontleend is aan het meest elementaire deeltje van ons bestaan.

Maar tegelijkertijd ademt de film als gevolg van die structuur nauwelijks en biedt ze amper openingen om gedachten doorheen te laten stromen. En precies dat weerhoudt Oppenheimer ervan werkelijk mythische dimensies aan te nemen.

Versplinterde vertelstructuur

Ergens in de film merkt natuurkundige Niels Bohr (Kenneth Branagh) op dat de atoombom geen nieuw wapen is, maar een nieuwe wereld. De atoombom riep niet alleen morele en praktische vragen op, maar vooral ook existentiële vragen. De vraag wat die nieuwe wereld is, welke plek de mens daarin heeft. Hoe de mensheid zich moet en kan verhouden tot een uitvinding die haar destructie kan betekenen. Die vragen zijn het terrein van de mythe, maar het zijn vragen die Oppenheimer slechts aanraakt.

Nolan laat in Oppenheimer de wereld op haar grondvesten schudden. En doet dat zoals hij dat kan met een groots gevoel voor spektakel. En zoals altijd zit er een oprechtheid in zijn grote gebaren. Maar de versplinterde vertelstructuur waar hij zo koppig aan vasthoudt, trekt het verhaal te veel de breedte en te weinig de diepte in om de nadreunende impact te hebben die hij beoogt.

Christopher Nolan. Beeld Gareth Cattermole/Getty Images

Christopher Nolan Christopher Nolan (1970) zag zijn acteurs bij hem weglopen tijdens de première van Oppenheimer in Londen. Ze gaven daarmee gehoor aan de stakingsaankondiging van de Amerikaanse acteursvakbond. Normaal komen filmsterren juist voor Nolan opdraven. Sinds zijn doorbraak in 2000 met Memento, en zeker na zijn Batman-trilogie, staat Nolan aan de top van Hollywood. De mate waarin hij zichzelf en het medium bloedserieus neemt, is tegelijk bewonderenswaardig en tergend. Oppenheimer filmde hij wederom in Imax-formaat op analoge 70mm-film. Maar in zijn drang grenzen te verleggen, lijkt hij soms te vergeten dat zijn films ook nog bekeken moeten worden. In Nederland is er alvast geen enkele bioscoop waar de film vertoond kan worden zoals door Nolan bedoeld.