Christine McVie (1943-2022) bezorgde Fleetwood Mac de grootste hits

Fleetwood Mac in 1978, bij de uitreiking van de American Music Awards in Santa Monica. In het midden Christine McVie. Verder, vlnr: Mick Fleetwood, Stevie Nicks, John McVie en Lindsey Buckingham. Beeld Ron Galella Collection via Getty

Met meer dan veertig miljoen verkochte exemplaren is het in 1977 verschenen Rumours van Fleetwood Mac een van de bestverkochte albums uit de popgeschiedenis. Maar het zal in diezelfde popgeschiedenis lang zoeken zijn naar een album dat onder even getroebleerde omstandigheden tot stand is gekomen.

Alle vijf de leden van de band gingen tijdens de opnames gebukt onder ernstige relatieproblemen. En om het nog ingewikkelder te maken speelden die problemen zich voor het overgrote deel ook nog eens binnen de band af. Zangeres Christine McVie en bassist John McVie lagen in scheiding. Zangeres Stevie Nicks en gitarist Lindsey Buckingham beëindigden tijdens het maken van Rumours hun relatie. En allemaal schreven ze er songs over.

Christine McVie was als songschrijver betrokken bij de helft van de songs op Rumours. Geheel door haar geschreven waren onder meer de hits Don’t Stop en You Make Loving Fun. Ze maakte haar bandleden wijs dat het laatste nummer over de liefde voor haar hond ging, maar in werkelijkheid was het geïnspireerd op een geheime relatie die ze onderhield met een lichtman van Fleetwood.

Chicken Shack

Als Christine Perfect werd ze geboren in Bouth in het Engelse graafschap Lancashire. Pa was klassiek violist, haar paranormaal begaafde ma deed aan waarzeggen en spiritisme. Een oudere broer maakte haar wegwijs in de rock-’n-roll en blues. Christine Perfect deed beeldhouwen aan de kunstacademie, maar had haar zinnen gezet op een carrière in de muziek.

Met de bluesgroep Chicken Shack had ze haar eerste succes. Het door haar smartelijk gezongen I’d Rather Go Blind, een cover van een nummer van de Amerikaanse zangeres Etta James, was in 1969 ook in Nederland een hit. In dat zelfde jaar trouwde ze met John McVie, de bassist van Fleetwood Mac. Ze hadden elkaar leren kennen doordat Chicken Shack vaak in het voorprogramma van collega-bluesgroep Fleetwood Mac speelde.

In 1970 trad Christine McVie toe tot de groep van haar man. Fleetwood Mac, in de jaren zestig een puristisch ingestelde bluesband, sloeg in de seventies nieuwe muziekwegen in, zeker toen in 1974 het Amerikaanse duo Lindsey Buckingham en Stevie Nicks zich bij de groep voegde. Het album Rumours bracht de groep wereldwijd succes.

Pinkpop

Chistine McVie speelde in dat succes een grote rol. Zangeres Stevie Nicks mocht zeker op het podium meer aandacht opeisen, maar McVie was als songschrijver een voorname leverancier van hits. Tekenend is dat op een in 1988 verschenen greatest hits-abum van Fleetwood Mac van de zestien verzamelde songs er acht van haar hand waren.

In 1998 hield Christine McVie het voor gezien in Fleetwood Mac. Soloalbums die ze uitbracht deden weinig, maar ze was tevreden met haar teruggetrokken bestaan op het Engelse platteland. Vanaf 2014 begon ze, ondanks een grote angst voor vliegen, weer te toeren met het herenigde Fleetwood Mac, dat in 2019 een enorme publiekstrekker was op Pinkpop (McVie had er in 1971 ook al met de groep opgetreden).

Christine McVie overleed woensdag in bijzijn van familie. Ze is 79 jaar geworden. Een doodsoorzaak is nog niet gemeld, maar het was bekend dat zij ernstig ziek was.