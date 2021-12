Chris Rea was écht op weg naar huis voor de kerst

Beeld -

Deze maand is het 35 jaar geleden dat Chris Rea zijn grootste hit opnam.

Hoogste positie in de hitlijsten 4 in Nederland (2008)

Terug in de tijd Jazeker, verklaart Chris Rea als het Algemeen Dagblad in 2007 bij hem thuis op bezoek gaat. Hij was écht op weg naar huis voor de kerstviering toen hem het idee inviel voor wat zijn grootste hitsucces aller tijden zou worden.

Het is het jaar 1978 en de muzikale loopbaan van Rea, de zoon van een ijsmaker uit Middlesbrough, is vijf jaar onderweg zonder hem zijn grote doorbraak te hebben bezorgd. Om geld te besparen komt zijn vrouw hem die middag in december in haar Mini ophalen van een studiosessie in Abbey Road in Londen.

In de duisternis belanden de twee in een file op weg terug naar Middlesbrough. Rea probeert zijn vrouw op te vrolijken met een ter plekke verzonnen liedje. ‘Driving home for Christmas,’ zingzegt hij. Het valt hem op dat de bestuurders in de auto’s om hen heen net zo chagrijnig kijken als zijn vrouw. Op de bijrijdersstoel pakt Rea er een kladblok bij en begint te schrijven bij het licht van de straatlantaarns. “Binnen tien minuten had ik de hele tekst bij elkaar,” vertelt hij.

Maar Rea beschouwt zichzelf als een serieus bluesgitarist en is niet van plan een kerstliedje uit te brengen. Pas als hij in 1986 bezig is nieuwe piano’s te testen en wat te zingen wil hebben boven de toetsen, pakt hij zijn herinnering aan de kerstfile er weer bij. Hij neemt het liedje op en brengt het uit als B-kantje van de single Hello Friend. Die wordt geen groot succes.

Als Rea twee jaar later een verzamelalbum uitbrengt, krijgt Driving home for Christmas een tweede kans als onderdeel van een ep met vier kerstliedjes die Rea in de belangstelling moeten houden. Een echte hit wordt het nummer niet, maar het verovert wel een plekje op de playlists van diverse radiozenders die kerstmuziek draaien. Als het nummer de decembers erna terugkeert op de radio komt, blijkt het toch een hit. “Ik kan er nu al jaren lang comfortabel van leven,” zegt hij in 2007.

Waarom nu herbeluisteren? Aan herbeluisteren is sowieso niet te ontkomen. Nu Sinterklaas weer is vertrokken, schuiven supermarkten, hotelliften en doe-het-zelfzaken hun bandjes met kerstmuziek weer in de geluidsinstallatie. Op non-stopmuziekstation Sky Radio is het kerstseizoen al eerder begonnen en is Chris Rea al sinds 26 november onderweg naar huis voor de kerstdagen.

Wie zijn hit juist wil vermijden kiest bijvoorbeeld voor Radio 10, dat sinds dit weekend de lijstjesmanie maximaal oprekt met de 4000 (!) beste platen ooit gemaakt. Met uitzondering van nummer 285 drie weken lang gegarandeerd geen Driving home for Christmas.

