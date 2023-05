China’s beroemdste componist heeft een onuitputtelijke trukendoos vol slimme ingrediënten

Tibetaanse cymbalen, sleebellen en water, maar ook een Chinese luit en een traditioneel strijkinstrument uit Mongolië: allemaal te horen in Requiem for Nature, geschreven door Tan Dun. Het zesdelige werk, gecomponeerd in opdracht van het Concertgebouworkest, beleeft zijn wereldpremière op het Holland Festival. China’s beroemdste componist dirigeert zelf.

Tan Dun (1957) is Unesco Goodwill Ambassador, de natuur gaat hem aan het hart. In Requiem for Nature bejubelt hij de aarde en treurt hij over de schade die de mens aanricht. Nieuwe noten bracht hij samen met een aantal delen van zijn eerdere Buddha Passion. Hij schreef zelf de zangteksten en gebruikte boeddhistisch materiaal en oude verhalen, onder meer gezongen in het Mongools, Tibetaans en Kantonees. De mise-en-espace is in handen van Pierre Audi, de creatief partner van het orkest.

Duns muziek is vaker te horen geweest in Nederland, op de Cello Biënnale Amsterdam, bij De Nationale Opera – ook in samenwerking met Audi – en bij het Concertgebouworkest. Hij schreef een contrabasconcert voor de aanvoerder van de basgroep, Dominic Seldis: Wolf Totem. Het orkest speelde de documentairesymfonie Nu Shu: The Secret Songs of Women. Three Muses in Video Game voor solotrombonist Jörgen van Rijen hielden orkest en solist in 2021 ten doop.

Menselijke stem

De menselijke stem vormt voor Dun een permanente inspiratiebron. Zijn eigen instrument, de erhu, een Chinese viool, komt in de buurt van het sopraangeluid. In Requiem for Nature, dat als slotakkoord van het Holland Festival zal worden uitgevoerd in de Gashouder, komt niet alleen een orkest aan bod, maar ook een koor, een westerse sopraan, een Tibetaanse sopraan en een khoomei-bas (keelzanger).

De wieg van Dun stond in de provincie Hunan. Tijdens de Culturele Revolutie werkte hij op een rijstplantage. Een opname van de Vijfde symfonie van Beethoven door het Philadelphia Orchestra vormde voor Dun het begin van een grote liefde: het westerse symfonieorkest. Na het conservatorium in Peking kwam New York, sindsdien heeft zijn carrière een hoge vlucht genomen. Dun verwierf eeuwige roem met de filmmuziek bij Crouching Tiger, Hidden Dragon. Hij kreeg daar een Oscar voor, een van de vele prijzen die hij mocht ontvangen.

Een solo componeert Dun rustig voor water, of voor papier. Waterdruppels neemt hij uiterst serieus, je kunt er als luisteraar door betoverd worden wanneer Dun er zelf mee speelt, boven een kom op het podium. Muziek is eenvoudig, volgens de componist; ze komt, als het goed is, uit het hart.

Reflectie

Dun omschrijft zijn werk als een reflectie op de menselijke spiritualiteit, die ten onder gaat in het bombardement van technologische ontwikkelingen en grootstedelijke cultuur. Hij is geboren in het rurale China van halverwege de vorige eeuw, waar de sjamaan het contact met het hiernamaals in stand hield.

De componist is filosofisch ingesteld, hij had zich graag meer in de wijsbegeerte verdiept. Maar de muziek won. Van kinds af aan maakte hij muziek, samen met de boeren in de streek waar hij woonde. Hij verzamelde hun liederen.

Dun komt naar eigen zeggen uit een vreemd dorp, waar je een professioneel rouwteam kon inhuren bij begrafenissen, een huilend koor om de treurige toon te zetten. Na de dood kwam de beloning voor het lijden op aarde. De dood was er het witte geluk volgens Dun, en muzikale rituelen brachten de geest naar de plek van het nieuwe leven.

Veelzijdige persoonlijkheid

Oost en West gaan samen in Duns multimediale muziek, de twee werelden zitten in hem. Hij voelt zich een vrij mens, dat zich in beide thuis voelt. Tan Dun heeft een veelzijdige persoonlijkheid, niet alleen in zijn oost-westgevoel, maar ook in de manier waarop hij de nuchtere, dagelijkse realiteit verenigt met de wondere wereld van het occulte. Een gespleten persoonlijkheid heeft hij niet: alle facetten gaan harmonieus samen.

Zijn werk klinkt in alle zalen, wereldwijd. Hij kan schmieren in zijn noten, een zoet lijntje hier, een gelikte melodie daar – je weet nooit goed of hij je fopt of niet. Zijn muziek begeeft zich vaak op de rand van kitsch. Hij heeft een onuitputtelijke trukendoos vol slimme ingrediënten. Op zijn palet zitten sfeervolle klanken, maar hij schrikt niet terug voor fors effectbejag.

Deze kwalificaties deren Tan Dun overigens niet. Zijn muziek komt recht uit het hart, dat is voor hem het allerbelangrijkste.

Requiem fot Nature, 30 juni-2 juli, Westergas Gashouder