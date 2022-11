Chi-chi Nwanoku richtte het inclusieve Chineke! Orchestra op: ‘Diversiteit ziet er niet alleen goed uit, het klinkt ook goed’

De meerderheid in het Chineke! Orchestra is van kleur: ‘We spelen alles: Beethoven, Dvorák, maar ook muziek van zwarte componisten.’ Beeld Zen Grisdale / Chineke! Orchestra

Chi-chi Nwanoku (1956), van Nigeriaans-Ierse afkomst, is een ex-sprinter. Een blessure bracht haar op achttienjarige leeftijd bij de contrabas. Ze bouwde een succesvolle carrière op als bassiste en was medeoprichter van het Orchestra of the Age of Enlightenment. Ze was er de enige musicus van kleur. Het beeld in het publiek was niet anders. Met dat feit ging ze in 2015 aan de slag, het moest veranderen. Waarom was zij nagenoeg de enige zwarte in de wereld van de klassieke muziek? Nwanoku richtte de Chineke! Foundation op, de paraplu boven het Chineke! Orchestra en het Chineke! Junior Orchestra.

Nwanoku belt vanuit Londen en spreekt met hartstocht: “Chineke! met uitroepteken, is een Nigeriaans woord, dat ‘grote schepper van alle goede dingen’ betekent. De beste Britse en Europese musici schuiven aan in het orkest. De meerderheid in het orkest is van kleur, maar zeker niet iedereen. Mensen zeggen weleens dat we een racistisch orkest zijn, maar dat is natuurlijk onzin. In Chineke! Orchestra spelen zwarte mensen, Aziatische mensen en musici met diverse andere etnische achtergronden.”

Een emotioneel moment

De Chineke!-orkesten werken op projectbasis, de musici komen een aantal keer per jaar samen. Het allereerste concert van Chineke! Orchestra, in september 2015 in de Queen Elizabeth Hall, staat bij Nwanoku in het geheugen gegrift. Ze kende de zaal van binnen en van buiten, nergens had ze vaker gespeeld of in het publiek gezeten, ze meende te weten hoe het was om daar op het podium te zitten. Niets bleek minder waar.

“We kwamen op, en wat ik zag: het publiek was een weerspiegeling van Londen, de stad die zo divers van samenstelling is. Dat was een zeer emotioneel moment. Mensen die eerder dachten niet slim genoeg te zijn voor klassieke muziek, of die de kunstvorm zagen als iets wat niet voor hen was, hadden een kaartje gekocht. Ook mensen die op een steenworp afstand van het gebouw woonden, maar er nooit binnen waren geweest Ze waren gekomen omdat ze dachten: hier gaan musici optreden die eruitzien zoals ik.”

Rolmodellen

“We zijn nu zeven jaar verder, hebben op podia van betekenis gespeeld, en hebben laten zien dat diversiteit en inclusie werken. Het ziet er niet alleen goed uit, het klinkt ook goed. Wat je achtergrond ook is, als je muziek wil maken, moet het podium ook als jouw thuis voelen. Kleur mag muzikale ambities niet in de weg staan. Met Chineke! creëren we rolmodellen, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.”

“Bij de Black Lives Matterprotesten na de moord op George Floyd protesteerden mensen die jong waren, van alle nationaliteiten, kleuren en religies. Dat zegt mij dat de jonge generatie hiermee bezig is en begrijpt dat inclusie alles ten goede komt.”

Onder het stof vandaan

“We spelen alles,” benadrukt Nwanoku. “Beethoven, Dvorák, maar ook muziek van zwarte componisten. De Afro-Amerikaanse George Walker, Florence Price en Samuel Coleridge Taylor staan op onze lessenaars. Deze mensen hebben zulke goede muziek geschreven. Het is enorm jammer dat die niet vanzelfsprekend onderdeel is geworden van het repertoire. Het mooie is dat we niet alleen zelf als spelers nieuwe muziek ontdekken, maar dat ook de luisteraars werk te horen krijgen dat ze nog niet kennen. We hebben vele stukken uitgevoerd van zwarte componisten wier muziek we onder het stof vandaan hebben gehaald. Daar ben ik trots op.”

“Ik vind dat andere landen een voorbeeld moeten nemen aan onze foundation. Als wij nu stoppen, valt ons werk in duigen. Het blijft een strijd, gekleurde mensen moeten nog voor zichzelf opkomen.”