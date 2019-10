Cher laat zich ondanks haar leeftijd nog steeds niet tegenhouden

Beeld ANP Kippa

‘Voor we verder gaan wil ik jullie iets vragen: wat doet jullie oma vanavond?’ Het is de conclusie van een, ellenlange, openingsmonoloog waarmee Cher betoogde dat niemand zich door zijn leeftijd moet laten tegenhouden iets te doen dat hij leuk vindt.

Zo is de zangeres op haar 73ste dan toch nog op dezelfde missie als haar rivale uit de jaren tachtig en negentig: Madonna. De laatste heeft de strijd qua hoeveelheid hits ruimschoots gewonnen, maar ontbeert één ding dat Cher wel bezit: humor.

Cher nam maandagavond in de bijna uitverkochte Ziggo Dome haar klassieke hitmateriaal bloedserieus, maar het personage dat die sinds de jaren zestig aan de man brengt gelukkig stukken minder. Achteloos matchte ze elke decorwissel met een nieuwe pruik, opende ze in een glitterkaftan uit de discogarderobe van Demis Roussos en noemde ze de blauwe kokospalm die ze tijdens Strong Enough op haar hoofd droeg ‘puur natuur’.

Levensloop

In ruim anderhalf uur serveerde de zangeres een neongekleurde revue die officieel in het teken stond van haar ABBA-coveralbum, maar uiteindelijk een heerlijk nostalgisch overzicht van haar levensloop bleek. Beginnend bij haar doorbraak als helft van het duo Sonny & Cher en met als slotsong uiteraard de hit die haar muziekloopbaan in 1998 uit het niets een tweede adem bezorgde: Believe.

Een song die bij nader inzien een historische omwenteling in de pop bleek in te luiden. Want: de eerste openlijk met stemsoftware bewerkte nummer 1-hit. De autotune-snelweg was voorgoed geopend.

Gelukkig zette Cher stemvervormer niet in bij haar repertoire van voor die tijd. In hoeverre ze helemaal live zong was lastig vast te stellen, maar haar uithalen klonken krachtig als altijd. I Got You Babe (‘Ik had hem eigenlijk willen bewaren voor m’n volgende Farewell-tournee’) bleek daardoor een werkelijk ontroerend moment in een verder strak in de boenwas gezette show. Met toenmalig echtgenoot Sonny Bono in zwart-wit op een videoscherm galmde Cher alsof ze het weer 1965 was.

Hitparade

Ze zong het lied trouwens in 1994 nog een keer de hitparades in. Destijds met MTV-stripfiguren Beavis & Butt-Head. Cher ging toen gehuld in een volledig lederen outfit met zwarte pijpenkrullen. Een stijlkeuze waaraan ze in de Ziggo Dome nog een visgraatpanty toevoegde om zo te belanden op de archeologische gronden van de videoclip van If I Could Turn Back Time uit 1989.

Zo werd het een vrolijke verkleedshow waarbij Cher acht verschillende looks presenteerde en helaas slechts 15 liedjes zong. Het ABBA-gedeelte bevatte zelfs maar drie songs: Waterloo, S.O.S. en het in de recente bioscoopfilm prominent opgenomen Fernando. Leuk, maar veel aanstekelijker was de finale waarin ook Elvis-hommage Walking in Memphis een plek kreeg.

Een toegift na Believe kwam er niet. Dat past niet bij een diva. Een opinie die ze ook al weer deelt met Madonna.