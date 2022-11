Chef kunst Jan Pieter Ekker over de nieuwe Vermeers: ‘Ik beet op mijn tong om maar niets te zeggen’

Het Rijksmuseum heeft dinsdagmiddag bekendgemaakt dat het drie schilderijen definitief toeschrijft aan Johannes Vermeer (1632-1675). Paroolredacteur Jan Pieter Ekker hoorde dit nieuws begin oktober dankzij een terloopse opmerking van de Vermeerkenner van het museum.

Jan Pieter, hoe ben je dit nieuws op het spoor gekomen?

“Op 4 oktober organiseerde het Rijksmuseum een bijeenkomst voor journalisten over de grote Vermeertentoonstelling. Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het museum, zou het publiek bijpraten over het leven van de schilder. Dat hij die elf kinderen had en op 43-jarige leeftijd is overleden, dat soort zaken. Wij werden welkom geheten door een medewerker van het museum, die Vermeer introduceerde als de maker van 35 schilderijen. Het oeuvre van de kunstenaar uit Delft is beperkt, dat getal is bekend bij experts. Aan het begin van de presentatie zei Roelofs dat Vermeer 37 schilderijen heeft geproduceerd. Direct spitste ik mijn oren. Hoorde ik dat nu goed? Ik keek om mij heen en zag geen gefronste gezichten en Roelofs ging rustig door met zijn verhaal.”

Hoe zat jij bij de presentatie?

“Ik beet op mijn tong om niets te zeggen. Ook bij het vragenmoment aan het einde van de presentatie vroeg niemand naar die nieuwe Vermeers. Na afloop liep ik naar de persvoorlichter en vroeg ik hoe het zat. Zij bagatelliseerde de opmerking, maar daar ging ik niet in mee. Vervolgens bood ze me aan om een afspraak te maken. Het museum zou het nieuws begin november bekend maken. Zo geschiedde.”

Wat kan je ons vertellen over de schilderijen?

“Vooral de conclusie dat Meisje met de fluit een Vermeer is, valt op. Vorige maand concludeerde de National Gallery of Art in Washington, de eigenaar van het schilderij, dat het juist geen Vermeer is. Het Rijksmuseum was op de hoogte van die uitspraak, toch komt het tot een andere conclusie. Het museum is het niet eens met de beoordeling van de collega’s uit Washington. Sint Praxedis en Zittende vrouw aan het virginaal, respectievelijk in het bezit van The National Museum of Western Art in Tokyo en The Leiden Collection in New York, zijn volgens het Rijks ook echte Vermeers. Over deze twee werken bestond al langer discussie en na grondig onderzoek, samen met het Mauritshuis en Universiteit Antwerpen, komt het Rijksmuseum tot de conclusie dat ze tot het kleine oeuvre van Vermeer horen.”

Kun je iets meer vertellen over hoe het Rijksmuseum tot deze conclusie is gekomen?

“Het huidige onderzoek duurt al vijf jaar. Met nieuwe technieken is veel materiaalonderzoek gedaan, ook naar een schilderij als Het melkmeisje, waarvan kenners dachten dat er niets nieuws meer aan viel te ontdekken. Maar er is niet enkel naar het materiaal gekeken, ook de maatschappelijke context werd meegewogen in het onderzoek. Voor welk segment was een schilderij gemaakt? Dat had bijvoorbeeld invloed op de precisie waarmee Vermeer schilderde. De kunstenaar Vermeer en zijn praktijken worden zo beter in de tijd geplaatst.”

Welke plek heeft Vermeer in de schildercanon?

“Hij staat tussen de groten van de zeventiende eeuw, was een van de Hollandse meesters. Zijn werk kan zich meten met dat van Rembrandt en Frans Hals. Vermeer schilderde kleine doeken, met grote verbeeldingskracht. Er zijn enkele stadsgezichten van hem, maar hij produceerde vooral intieme portretten.”

“In zijn tijd werd Vermeer gezien als de grootste schilder van Delft. Bij het Nederlandse publiek is Vermeer in 1935 geïntroduceerd, met een tentoonstelling in Museum Boijmans, het huidige Boijmans Van Beuningen, in Rotterdam. De laatste tentoonstelling in Nederland was in 1996, in het Mauritshuis in Den Haag; daar waren 22 Vermeers te zien. Voor de Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum zullen 28 van zijn schilderijen bij elkaar worden gebracht. Dat is heel bijzonder; ik denk niet dat dat snel nog eens zal gebeuren.”