Chef-koks vergooien hun talent voor een fabriekskoekje

Snackmasters: maak de ultieme Sultana. Beeld Still RTL

RTL4 had gisteren met Koningsdag de perfecte dag uitgekozen om het nieuwe programma Snackmasters te lanceren. In Snackmasters gaat het erom welke chef-kok het beste een ‘iconische snack’ zoals Hamka’s en Sultana’s kan namaken. Dus geen ‘Heel Holland Bakt’ maar ‘Heel Holland Snackt’.

Presentatoren zijn de onvermijdelijke Martijn Krabbé, die zelf ook niet vies is van een snack, en Miljuschka Witzenhausen, die een kookprogramma op RTL4 heeft maar net zo makkelijk reclame maakt voor Weight Watchers.

De kandidaten waren van een sterrenniveau: chef-kok André Gerrits, met ’t Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht goed voor één Michelinster, en Richard van Oostenbrugge, wiens Amsterdamse restaurant 212 twee Michelinsterren heeft.

En wat moesten deze topchefs maken? Een Sultana. Dus geen hautecuisineliflafjes maar een fabriekskoekje, zodat het gewone volk kan concluderen dat iets gewoons bakken veel moeilijker is dan haute cuisine. Met op de achtergrond Sultans of Swing van Dire Straits want ja: Sultana.

De twee chef-koks hadden twee dagen de tijd en namen de uitdaging bloedserieus. Zo fabriceerde Richard van Oostenbrugge een handig plankje met 28 spijkers om de 28 gaatjes in de Sultana te maken, terwijl rivaal André Gerrits met een satéprikker stond te klooien. De onderlinge sfeer bleef amicaal, met wat vriendschappelijke plagerijtjes over en weer. Tussendoor ging Miljuschka in de Verkadefabriek kijken hoe de echte Sultana’s werden gemaakt. Dat ging op Klokhuis-toon: “Hoi, ik ben Mil, ben jij de koeken­bakker?”

Uiteindelijk wist Richard de smaak van de Sultana het beste te benaderen en had hij de twijfelachtige eer zich winnaar te mogen noemen. Want Lips bleef over met één prangende vraag: waaróm zou je een fabriekssnack na willen maken als je op topniveau kan koken?

Reageren? hanlips@parool.nl.