Aan het brein van ChatGPT wordt nog volop gesleuteld, maar het programma is al een hit. Beeld Getty Images

Het is een ideaal dat past in de oorspronkelijke doelstellingen van het internet: het vrij toegankelijk maken van informatie zou de wereld steeds een stukje beter maken. Wie daarin – in een wereld vol cybercrime, haat op social media en online verslavingen – nog onverminderd gelooft, ziet in het laboratorium OpenAI een nieuwe stap in het redden van de planeet.

Een groep investeerders uit Silicon Valley, onder wie Elon Musk (Tesla, Space X, Twitter) en PayPaloprichter Peter Thiel, maakte in totaal ruim een miljard dollar vrij om kunstmatige intelligentie gratis toegankelijk te maken. Eerste hit was de kunstgenerator DALL-E 2 – de naam verwijst naar Salvador Dalí – waaraan je de opdracht kon geven een tekening van je lievelingsdier te maken in de stijl van Picasso.

Sinds begin december is er ChatGPT, dat zich richt op het geschreven woord. Je ervoor aanmelden – zo’n anderhalf miljoen mensen deden het al – is kosteloos en eenvoudig, al doet de standaardcheck ‘Bent u een robot?’ dit keer enigszins vreemd aan. De makers beloven antwoorden op elke denkbare vraag.

En die zijn, een groot verschil met zoekmachines als Google, niet beïnvloed door commerciële belangen. De vragen lopen van een simpel informatieverzoek – ‘Wat voor weer wordt het vandaag?’ – tot kunstzinniger opdrachten: schrijf een essay over klimaatverandering in de stijl van Harry Mulisch. Alexander Klöpping liet de teksten voor zijn Een podcast over media al een keer volledig door het programma schrijven.

Kunstmatige collega

Oké, dan is de volgende stap uiteraard het door een chatbot laten schrijven van een krantenartikel. Is dit het moment waarop de Parooljournalist zijn pen kan neerleggen en het werk aan zijn kunstmatig gebouwde collega kan overlaten?

Nog niet helemaal, maar ChatGPT komt een eind. De opdracht: ‘Schrijf een artikel voor Het Parool over ChatGPT’ levert onder meer de volgende alinea’s op:

‘ChatGPT is een opmerkelijke nieuwe technologie, die is ontwikkeld door OpenAI. Het is een chatbot die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om gesprekken te voeren op een manier die nauwelijks van een menselijk gesprek te onderscheiden is.’

En: ‘Het doel van ChatGPT is om mensen te helpen bij het maken van beslissingen, het oplossen van problemen en het verkrijgen van informatie. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als virtuele assistent, om mensen te helpen bij het plannen van reizen, het vinden van restaurants of het beantwoorden van algemene vragen.’

Niet slecht, natuurlijk. Een beetje droog opgeschreven en duidelijk vanuit het Engels vertaald, maar niettemin informatief.

Zou de bot ook weten waar in Amsterdam vanavond het lekkerst kan worden gegeten en of er in dat restaurant een tafel vrij is?

ChatGPT komt met een kant-en-klaar lijstje. De Kas staat bovenaan. Daarna volgen Rijks, Ciel Bleu, Vinkeles en – toch een verrassing uit de mond van een robot – Moeders. De kunstmatige vriend komt verder met de suggestie onlinereviews te checken en een reservering te maken om zeker te zijn van een tafel. Die suggestie is niet overbodig, want De Kas heeft vanavond geen plekje meer beschikbaar.

Critici

OpenAI belooft voor de komende maanden verdere verbeteringen. Intussen stellen critici vragen over de onafhankelijkheid van het lab. Hoewel het bedrijf volledige transparantie predikt, is de gebruikte software niet inzichtelijk. En wat als deze wordt gebruikt om nepnieuws te generen? Ook blijkt de service niet zo gratis als gedacht. Op termijn is het de bedoeling dat gebruikers per beantwoorde vraag gaan betalen.

Vorige maand lekte een presentatie aan mogelijke nieuwe investeerders uit. Daaruit bleek dat OpenAI al dit jaar zo’n 200 miljoen dollar aan inkomsten verwacht. In 2024 zou dat een miljard dollar moeten zijn.

Dat klinkt allemaal wel erg aards. Dan maar een laatste opdracht ter verlichting: ‘Schrijf een gedicht over een chatbot’. Het resultaat:

Een chatbot, altijd klaar

Om te luisteren en te helpen

Geen emoties, geen verwarring

Snel en efficiënt in haar werk

Ze weet alles wat je vraagt

Haar kennis is oneindig

Ze antwoordt snel, accuraat

Haar stem klinkt altijd vriendelijk

Ze is nooit moe, nooit chagrijnig

Ze staat altijd voor je klaar

Een chatbot, een digitale vriend

Altijd bereid om te helpen, te luisteren en te begrijpen

Meer informatie: chat.openai.com