Charlotte Groeneveld alias The Fashion Guitar: ‘Laatst stond ik bil tegen bil met Naomi Campbell, echt een pinchmoment’

The Fashion Guitar, Charlotte Groeneveld. Beeld Momo Angela

Het Parijse verkeer werkt niet mee met haar strakke planning, uiteindelijk levert een Uber haar dertig minuten te laat af bij het chique Park Hyatt hotel en heeft ze tijd voor een telefoongesprek. Dior coutureshow vers achter de kiezen. Die ochtend is Charlotte Groeneveld om zeven uur met een nachtvlucht uit New York geland, heeft snel haar koffer met onder meer Chanelsamples gedropt, ­douchen en door naar een fitting om front row te zitten in een gloednieuwe Diorlook. Onderweg ook even kolven in een doucheruimte op ­Newark (‘zo’n deprimerende plek’), acht maanden ­geleden kreeg ze haar derde kind. Vanavond staan er nog drie afspraken.

Wat doet een mens zichzelf aan, zou je denken, maar Charlotte Groeneveld (37) voelt zich bevoorrecht. Twaalf jaar geleden startte ze haar blog The Fashion Guitar, (vernoemd naar haar lievelingsfoto van Karl Lagerfeld waarop hij met het instrument in de lucht springt), dat gestaag groeide. Inmiddels wel on hold, want het fenomeen is alweer passé, maar meer dan een half miljoen mensen verslinden haar dagelijkse beslommeringen via Instagram. Ze groeide op in Oegstgeest, woont sinds acht jaar met haar gezin in New York, daarvoor vijf jaar in Londen.

Waarom is The Fashion Guitar zo’n succes ­geworden?

“Na mijn studie communicatiewetenschappen aan de UvA dacht ik in Londen in de financiële wereld te belanden, maar thank god dat het ­anders is gelopen. Ik zag mensen om me heen bloggen en besloot het ook te proberen. Vanaf dag één heb ik er met volledige toewijding non-stop aan gewerkt. Burberry verkocht destijds trenchcoats met een neonriem, ik kocht een oversized vintage Burberry en een coole riem bij H&M en zette de foto’s op mijn blog. Zo ­begon het. Ik had weinig geld, geen rijke ouders of ­modeconnecties, niets. Op een dag viel er ineens een uitnodiging voor een Burberryshow op de deurmat, mijn hart ontplofte. Toen is de bal gaan rollen. Verder hebben mijn werkethiek en het gebrek aan sterallures of bitchiness me ook zeker verder geholpen. Ik werk me uit de naad en ik neem niks voor lief.”

Over dat harde werken: relaties onderhouden, lunches, diners, events, showroombezoeken en shows, alles gepropt in een paar dagen en continu ook nog beeldig fotogeniek zijn, dat klinkt heel vermoeiend.

“Het is een moordend schema ja, maar ik wil zo kort mogelijk van huis zijn vanwege de kinderen, dus ik ben zeer efficiënt ingesteld. Vanochtend op de valreep ook nog even mijn benen ­geschoren en hoppa door naar Dior. Tijdens dit telefoongesprek draag ik twee wireless borstpompen in mijn beha. Amazing voor op reis. Ja, daar deel ik ook gerust een foto van, mijn ­account is een afspiegeling van mijn werk en ­leven. Dit hoort er ook bij.”

Multitasken to the max, hoe groot is je team?

“Ik moet je teleurstellen, it’s just me. Veel collega’s hebben een team, maar ik red het met mijn agent, Socialyte in New York. Mijn man Thomas van Haren (36) helpt me met financiële ­zaken en fotografeert me sinds de pandemie. Daarvoor werkte ik met twee vaste streetstyle en back­stage fotografen die al ter plaatse ­waren. Ik heb ook nooit een driver ­gehad, of me na elke show in een taxi omgekleed. Gedoe.”

Je was een van de weinige influencers bij de show van Marc Jacobs en zat tussen Derek Blasberg, head of fashion & beauty van ­YouTube, de Japanse influencer Kemio (2 miljoen volgers) en Christine Quinn van Netflixhit Selling Sunset. Hoe kwam je daar?

“Ik wist zelf ook niet wat me overkwam. Derek kom ik overal tegen, van Kemio had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Het pr-team van Marc wilde graag dat ik een look droeg van de monogramcollectie, met die enorme plateauzolen uit de show eronder, maar ken je de trappen van The Public Library? Spekglad. Het had flink geregend, ik durfde ze niet aan. Dus heb ik mijn favoriete roze vintage Marc Jacobsjurk maar weer aangetrokken. Soms vraag ik me weleens af waarom een ontwerper míj uitkiest voor zo’n exclusief event. Heel even maar hoor, I love it. Tijdens een Burberryfeestje in Londen stond ik laatst bil tegen bil met Naomi Campbell, echt een pinchmoment.”

Af en toe komt die uitnodiging vast ook níet en zie je collega’s op een luxetrip aan de ­champagne. Is die constante onzekerheid niet gekmakend?

“Elk seizoen is het weer afwachten voor welke shows, events en trips je wordt uitgenodigd. Dat is de nare kant van mijn werk. Voor 95 ­procent weet je waar je staat, maar het kan ­voorkomen dat je van de lijst voor de Cruiseshow bent ­geschrapt. Dat kan allerlei oorzaken hebben, maar je neemt het toch persoonlijk: heb ik iets niet goed gedaan, ben ik gezakt op de ladder? Ik zat bij Dior naast een editor van een Amerikaans digitaal platform, die me vertelde de hele nacht gepiekerd te hebben over een invite die niet was gekomen. Die man was 55 en moet nog steeds met teleurstellingen omgaan, geen geruststellend vooruitzicht.”

Is er een houdbaarheidsdatum aan het beroep van influencer?

“Ik denk het niet. Ik zie vrouwen, en tegenwoordig ook mannen trouwens, van 75-plus die een miljoenenbereik hebben. Ik woon in de Upper East Side van Manhattan, heel saai, veel gezinnen en veel oude mensen, en ik word vaak aangesproken door bejaarde vrouwen die me herkennen. New Yorkers zijn goed op de hoogte. Ik hoop dat ik dit werk altijd mag blijven doen.”

Je creëert content voor onder meer Chanel, Burberry en Hermès, zijn er statistieken van je invloed op verkoopcijfers?

“Er zijn niet altijd tracking links aan mijn ­account verbonden. Op basis echter van de ­engagement die ik heb met mijn volgers, en de vragen die ze stellen over bepaalde producten, wéét ik dat mijn publiek ook klant is. Ik heb maar 558.000 volgers, niet eens zoveel, sommige meiden hebben er zes miljoen, maar belangrijker dan aantallen zijn leeftijd en koopkracht. Ik verkoop in verhouding misschien minder tassen, maar wel duurdere, omdat mijn volgers met me zijn meegegroeid. Het is een fijne community jonge vrouwen met een liefde voor mode en high end merken. In het begin konden we het ­allemaal niet betalen, nu wel. Of we ­sparen ervoor. Degenen die al die luxe te ­onzinnig of materialistisch vonden, zijn onderweg ­afgehaakt. Dat snap ik ook.”

“Ik heb overigens dit keer mijn Hermèstas thuisgelaten, die wordt hier in Parijs zo uit je handen gerukt. Ik ken meiden die dat is overkomen. Ik voel me in New York veiliger dan hier, al is Amerika op dit moment ­natuurlijk wel een shitshow.”

Morgen weer vroeg op?

Zeker, eerst een pr-afspraak, daarna om twaalf uur de coutureshow van Chanel. Een dag later ga ik voor Valentino naar ­Rome. De Chanel Cruiseshow in Monte ­Carlo heb ik helaas moeten missen. Ik wilde wel, maar bij Chanel vonden ze het nog te vroeg na mijn bevalling. Ze zeiden: ­‘Charlotte, je bent nog met verlof, geniet ­ervan’. Heel lief, sommige teams van ­modehuizen voelen als familie.”