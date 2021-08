Charlie Watts (1941-2021): de machinekamer van de Rolling Stones

Beeld Getty Images

Hij kwam slechts twee jaar eerder ter wereld dan Mick Jagger en Keith Richards, maar altijd had je het idee dat Charlie Watts een stuk ouder was dan zijn collega’s in de Rolling Stones. Ook al op vroege foto’s van de groep oogt hij een beetje als een toevallig in de wereld van de rock-’n-roll verdwaalde heer van stand.

Altijd goed gekleed, vaak ook keurig gekapt. Op het gelaat liefst een ironisch glimlachje. Hij was een echte Stone, maar leek toch ook enige afstand te houden. Van groupies moest hij niets hebben (Shirley Ann Sheperd, met wie hij in 1964 trouwde, bleef hij trouw tot aan zijn dood), met drank en drugs ging hij lang verstandig om.

Jazz

Meer dan van popmuziek hield hij van jazz. Als jongen verzamelde Watts, die in Londen werd geboren als zoon van een vrachtwagenchauffeur, platen van muzikanten als Charlie Parker en Thelonious Monk. De banjo die hij kocht, was geen succes; hij was geen man voor een snaarinstrument. Aangestoken door jazzmuzikanten als Buddy Rich, Max Roach en vooral Chico Hamilton wilde hij drummen.

Hij sloopte de snaren van zijn banjo en gebruikte de klankkast, die hij op een standaard zette, als trommel. In 1955 kreeg Charlie Watts van zijn ouders zijn eerste echte drumstel. Muziek maken was aanvankelijk vooral een hobby. Na het afronden van de kunstacademie werkte hij als grafisch ontwerper bij een reclamebureau. In de avonduren speelde hij in jazzbandjes.

Jazz en rhythm and blues liepen in de Londense muzikantenscene van de vroege jaren zestig nog in elkaar over. In 1962 liep hij er Mick Jagger en Keith Richards tegen het lijf, het jaar erop was hij de drummer van The Rolling Stones. Samen met diezelfde Jagger en Richards was hij te horen op alle platen van de groep.

Keith Richards en Charlie Watts. Beeld Getty Images

Tekeningen

De machinekamer van de Stones, noemde Keith Richards hem. Het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone zette Charlie Watts in 2016 in een top-100 van de beste drummers aller tijden op de twaalfde plaats, maar vaker dook zijn naam op in lijstjes van best geklede sterren. Charlie Watts speelde vooral functioneel. Lange drumsolo’s, zoals die gebruikelijk waren in de jaren zeventig, waren niets voor hem.

Touren was ook niet echt zijn ding. De verveling on the road bestreed hij onder meer door van elke hotelkamer waar hij verbleef een tekening te maken. Zijn talenten op dat gebied wendde hij ook aan voor hoes- en podiumontwerpen voor de Rolling Stones.

In de jaren tachtig kreeg toch ook de gematigde Stone problemen met drank en drugs. Eenmaal overwonnen weet hij ze aan een midlifecrisis. Om zich daarna met hernieuwd enthousiasme te storten op gezondere hobby’s. Hij speelde jazz in zijn eigen Charlie Watts Quintet en op zijn landgoed fokte hij paarden, waarbij de Arabische Volbloed zijn voorkeur had.

Publiekslieveling

Bij de wereldwijde megatournees die de Rolling Stones in de jaren negentig ondernamen, ontpopte Charlie Watts zich tot een onverwachte publiekslieveling. Regelmatig vielen concerten stil omdat het publiek minuten achtereen ‘Charlie! Charlie! Charlie!’ scandeerde. Op de videoschermen was te zien hoe hij het geamuseerd maar toch ook wat ongemakkelijk onderging.

In 2014 werd bij Charlie Watts keelkanker vastgesteld. Hij genas ervan, maar had de laatste tijd hartproblemen. Dat die serieus waren, bleek toen eerder deze maand bekend werd gemaakt dat Watts tijdens het restant van een wegens corona stilgelegde Amerikaanse tournee zou worden vervangen door drummer Steve Jordan.

Charlie Watts is niet het eerste lid van de Rolling dat overleed. Al in 1969 werd gitarist Brian Jones, 27 jaar oud nog maar, dood aangetroffen in zijn zwembad.