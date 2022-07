Charlie Chaplin was meer dan de karikatuur met de bolhoed, blijkt uit deze documentaire

Charlie Chaplin is synoniem geworden met The Tramp, het beroemde personage dat hij bedacht en vertolkte.

De documentaire The Real Charlie Chaplin begint met een waarschuwing: “Probeer de Charlie Chaplins die je tegenkomt niet aan elkaar te linken. Er zijn er te veel van.” De ‘echte’ Charlie Chaplin waarover de documentaire in de titel spreekt, bestaat dus helemaal niet. Of op z’n minst heeft de echte Chaplin tegenstrijdige kwaliteiten en is hij niet in een zin te vatten of beschrijven.

Chaplin lijkt op het monster van Frankenstein: zoals het monster synoniem is geworden met zijn maker (we noemen het monster van Frankenstein immers vaak Frankenstein), is Chaplin synoniem geworden met het personage dat hij bedacht en vertolkte. Als je aan Chaplin denkt, zie je waarschijnlijk zijn personage The Tramp voor je: snor, bolhoed, strak jasje, losse broek, grote schoenen. Maar Chaplin zag er in het echte leven natuurlijk niet zo uit.

The Real Charlie Chaplin combineert archiefbeelden, geënsceneerde scènes en materiaal uit Chaplins films om dichter bij de man achter het personage te komen. De video-essaystijl van Peter Middleton en James Spinney (Notes on Blindness) is soms bijzonder effectief, vooral wanneer ze creatief omgaan met archiefmateriaal, maar op andere momenten is de stijl juist wat ongeïnspireerd, omdat het lijkt op alle video-essays die tegenwoordig op streamingplatforms als YouTube te bekijken zijn.

Desalniettemin biedt de film een omvattende kijk op Chaplin, inclusief de minder fijne delen van zijn leven en karakter. Dat blijkt nodig te zijn, want de ook media uit zijn tijd schetsten vaak een verkeerd beeld van Chaplin en de personen in zijn leven.