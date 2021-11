Chantal laveerde tussen haar ongevaccineerde moeder en gevaccineerde vader

Beeld POW

Met de timing van PowNed was helemaal niets mis. Terwijl het in politiek Den Haag, maar ook in de rest van het land, al de hele week draait om het aanscherpen van de maatregelen voor ongevaccineerden, zond de omroep de documentaire Vaccinatievetes uit, over hoe inenten families en vriendengroepen verdeelt.

Een beetje depri werd Lips er wel van: de ongevaccineerde Bea die door de andere leden van haar clubje werd geweerd van de woensdagse sjoelavondjes. Of Robert die afgelopen jaar niet welkom was op het huwelijk van zijn beste vriend, omdat hij weigert zich te laten inenten. Om nog maar niet te spreken over Elly, wier vader het contact met haar had verbroken omdat zij volgens hem een wappie is.

Het schrijnendst was het verhaal van de 15-jarige Chantal, die als kind van gescheiden ouders laveerde tussen haar ongevaccineerde moeder en haar gevaccineerde vader. Lips kon zich niet aan de indruk onttrekken dat hier meer aan de hand was dan alleen een vaccinatiekloof.

PowNed had een belangrijk en hoogst actueel onderwerp aan de hand, maar deed daar helemaal niets mee. Sterker nog: de documentairemaakster zette haar camera aan en liet iedereen lekker leeglopen. Een weerwoord had echt niet per se gehoeven, maar een beetje doorvragen had al een boel gescheeld.

De geïnterviewden in Vaccinatievetes kwamen niet verder dan het uitspreken van hun vertrouwen in de kracht van hun lichaam. Eline, die met haar vriend kennelijk een paria is geworden in hun woongroep, zei dat ze zelf ook kan ‘nadenken en voelen’ of je laten vaccineren een verstandige keuze is. Lips begint ondertussen te verlangen naar ongevaccineerden die wél een overtuigend verhaal hebben. In Vaccinatievetes waren ze in ieder geval niet te vinden.

