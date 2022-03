Chantal Janzen was het kundige middelpunt van de tv-actie voor Oekraïne

Samen in actie voor Oekraïne.

Het klopte aan alle kanten, de uitzending Samen in actie voor Oekraïne. Chantal Janzen was het kundige middelpunt van een tweeënhalf uur durende uitzending die zich liet bekijken als een zeer onderhoudende televisieavond, maar dan met een ernstige boodschap. En met als doel vrijgevigheid los te maken bij de kijker. Daarin slaagden de makers met glans: met aan het einde van de avond ruim honderd miljoen euro op de teller had Nederland ongekend gul gegeven.

Het moet een heidens karwei zijn geweest: in een kleine week een live-uitzending in elkaar draaien die gelijktijdig op drie verschillende zenders te zien was. Een evenwichtskunst was het vooral. Hoe maak je een programma waarvoor de kijker de hele avond blijft zitten? Alleen met tragische beelden en hartverscheurende verhalen kom je er niet. En dorre geopolitieke bespiegelingen leveren geen geld op.

Er was goed over nagedacht. Er werd heen en weer geschakeld van Beeld & Geluid – waar bekende Nederlanders telefoontjes van de bellende gevers aannamen – naar een talkshowtafel waar Jeroen Pauw en Eva Jinek uiteenlopende gasten ontvingen. Het klopte dus, de balans was dik in orde. Er werd ingezoomd en uitgezoomd, particulier menselijk leed werd precies op de goeie momenten afgewisseld met gesprekken waarin er iets meer afstand was.

Samen in actie voor Oekraïne speelde in op het gemoed, natuurlijk, maar het kostte Lips geen enkele moeite zich te laten meenemen door de emoties die op sommige momenten van het scherm afspatten: kinderen die door hun ouders aan de Pools-Oekranïense grens werden meegegeven aan wildvreemde Nederlandse buschauffeurs, tragischer kan het niet worden.

Zelfs de noodzakelijke momenten waarop steeds de tussenstand door een druk op een grote knop bekend werd gemaakt, en het programma gevaarlijk dicht tegen entertainment had kunnen aanschurken, waren helemaal juist van toon. Hulde, zegt Lips.

