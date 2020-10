Chantal Janzen verovert zesde Televizier-Ster

Chantal Janzen wint de Televizier-Ster presentatrice tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala 2020. Beeld ANP

Sinds vorig jaar deelde Janzen het record met Yvon Jaspers. De Boer zoekt Vrouw-presentatrice won de Televizier-Ster tussen 2006 en 2012 vijf keer.

Janzen mocht de prijs de afgelopen twee jaar al mee naar huis nemen en ook in 2014, 2015 en 2016 kwam ze als winnaar uit de bus.

De concurrentie bestond dit jaar uit Eva Jinek, die de prijs in 2017 won en Miljuschka Witzenhausen. Voor haar was het de eerste keer dat ze was genomineerd.

Bij de mannen werd Tim Hofman verkozen tot beste presentator. Eerder op de avond ontving hij ook al de Televizier-Ster voor beste onlinevideoserie met #BOOS.

Het is pas de eerste keer dat iemand uit de voormalige BNN-stal de prijs wint. De Vara was al wel meerdere keren winnaar met onder meer Paul de Leeuw, Paul Witteman en Jack Spijkerman.

Met zijn 32 jaar is Hofman bovendien de op een na jongste winnaar ooit. Alleen Ali B was nog jonger toen hij in 2012 op 30-jarige leeftijd de Televizier-Ster in ontvangst mocht nemen.

Hofman kreeg de voorkeur boven André van Duin en de winnaar van de afgelopen twee edities, Beau van Erven Dorens. Van Duin greep eerder donderdag ook al mis in de categorie beste acteur/actrice.